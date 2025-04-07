Ucuz ürünler rağbet gördü

Hamit ER
Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda domatesin kilosu 25 liraya düşerken, salatalık 50 liradan satıldı. Mandalina ve portakal da kilosu 25 liradan alıcı beklerken, biber çeşitleri 200 ile 100 arasında değişen fiyatlardan alıcı bekledi. Bazı meyvelerin fiyatı ise cep yaktı. Üzüm, nektarin 100, kivi 15, çilek 130, yeni dünya 100 liradan tezgaha konuldu. Çeşitli fiyatlardan satılan ürünlerden ucuz olanlar tercih edildi.
Pazarda dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:
Kalifonya: 200 TL
Acı biber: 200 TL
Fasulye: 200 TL
Nektarin: 200 TL
Üzüm: 200 TL
Ayrelli: 180 TL
Bal armut: 150 TL
Mantar: 150 TL
Kivi: 150 TL
Kapya biber: 140 TL
Çilek: 130 TL
Bezelye: 130 TL
Çarli biber: 100 TL
Yenidünya: 100 TL
Armut: 80 TL
Ekmek ayvası: 80 TL
Amasya elması: 80 TL
Muz: 70 TL
Yeşil elma: 60 TL
Salatalık: 50 TL
Patates: 50 TL
Hindistan cevizi (Tanesi): 50 TL
Pancar: 50 TL
Marul (3 tanesi): 50 TL
Pancar: 50 TL
Patlıcan: 50 TL
Avokado (Tanesi): 50 TL
Havuç: 40 TL
Bakla: 40 TL
Sarma (Tanesi): 30 TL
Sarma (Tanesi): 30 TL
Soğan: 25 TL
Domates: 25 TL
Mandalina: 25 TL
Portakal: 25 TL
Taze soğan: 20 TL