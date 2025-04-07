Ucuz ürünler rağbet gördü

Hamit ER

Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda domatesin kilosu 25 liraya düşerken, salatalık 50 liradan satıldı. Mandalina ve portakal da kilosu 25 liradan alıcı beklerken, biber çeşitleri 200 ile 100 arasında değişen fiyatlardan alıcı bekledi. Bazı meyvelerin fiyatı ise cep yaktı. Üzüm, nektarin 100, kivi 15, çilek 130, yeni dünya 100 liradan tezgaha konuldu. Çeşitli fiyatlardan satılan ürünlerden ucuz olanlar tercih edildi.

Pazarda dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:

Kalifonya: 200 TL

Acı biber: 200 TL

Fasulye: 200 TL

Nektarin: 200 TL

Üzüm: 200 TL

Ayrelli: 180 TL

Bal armut: 150 TL

Mantar: 150 TL

Kivi: 150 TL

Kapya biber: 140 TL

Çilek: 130 TL

Bezelye: 130 TL

Çarli biber: 100 TL

Yenidünya: 100 TL

Armut: 80 TL

Ekmek ayvası: 80 TL

Amasya elması: 80 TL

Muz: 70 TL

Yeşil elma: 60 TL

Salatalık: 50 TL

Patates: 50 TL

Hindistan cevizi (Tanesi): 50 TL

Pancar: 50 TL

Marul (3 tanesi): 50 TL

Pancar: 50 TL

Patlıcan: 50 TL

Avokado (Tanesi): 50 TL

Havuç: 40 TL

Bakla: 40 TL

Sarma (Tanesi): 30 TL

Sarma (Tanesi): 30 TL

Soğan: 25 TL

Domates: 25 TL

Mandalina: 25 TL

Portakal: 25 TL

Taze soğan: 20 TL

Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2025, 09:44