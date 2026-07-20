Mücadelenin sembolü

Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Kıbrıslı Türk Mücahitler tarafından Rum Milli Muhafız Ordusu'ndan ele geçirilen Rus yapımı 3 tank, 52 yıldır Akıncılar köyünde "Tutsak Tanklar" adıyla sergileniyor.

20 Temmuz 1974'te başlayan Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Türk Hava Kuvvetleri'nin bölgeye düzenlediği taarruzların ardından Rum birliklerine ait tanklar etkisiz hale getirildi. Köye tehdit oluşturabilecekleri değerlendirilerek, Türk askerinin gözetiminde cephe hattından alınan üç tank Akıncılar'a taşındı ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi sınırına hakim tepelere yerleştirildi.

Aradan geçen 52 yıla rağmen aynı noktada sergilenen tanklar, Kıbrıslı Türk Mücahitlerin direnişinin ve mücadelesinin sembollerinden biri olarak görülüyor.

Tankların Akıncılar'a getirilmesinde görev alan Kıbrıslı Türk Mücahit İsmail Akandere, o günleri anlatarak, Rumların Türk askerinin Ada'ya çıkmasının ardından cephe hattına beş tank sürdüğünü söyledi.

Türk savaş uçaklarının düzenlediği hava harekatında tanklardan birinin vurulduğunu, diğerlerinin ise mürettebatı tarafından terk edildiğini belirten Akandere, çalışır durumdaki üç tankı köye getirdiklerini ifade etti.

Akandere, "Bu tankları III. Makarios bize karşı kullanmak için almıştı. Bize doğrultulmuş tankların namlularını onlara çevirdik. Tankları, Kıbrıs Türklerinin cesaretinin bir sembolü olarak Akıncılar'a getirdik. Bu tanklar 52 yıldır burada sergileniyor." dedi.

1974 öncesinde Kıbrıslı Türklerin ağır baskılar altında yaşadığını dile getiren Akandere, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekatı sayesinde Kıbrıs Türk halkının huzur ve güven ortamına kavuştuğunu kaydetti.





Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2026, 10:27