Muhalefet tepkili

Cumhuriyet Meclisi’nde oluşturulan “Seçim Tarihini Belirlemek, Seçim ve Halkoylaması Yasası Değişikliklerini Hazırlamak ve Görüşmek Üzere Geçici ve Özel (Ad-Hoc) Komite çalışmalarına başladı. Yapılan ilk toplantıda genel seçimler için 3 Nisan 2022 tarihi konuşulurken, muhalefetin tepkili olduğu belirtildi.

Komite Başkanı UBP Milletvekili Sunat Atun, dün yaptıkları toplantıda “KKTC Cumhuriyet Meclisi Seçimlerinin Yenilenmesine İlişkin Yasa Tasarısı”nı oy çokluğuyla onayladıklarını, tasarıda öngörülen erken seçimin tarihinin 3 Nisan 2022 olduğunu açıkladı.

Toplantının ardından açıklama yapan Atun, Cumhuriyet Meclisi, Seçim Tarihini Belirlemek, Seçim ve Halkoylaması Yasası Değişikliklerini Hazırlamak ve Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel (Ad-Hoc) Komite’nin dün saat 12.00’de toplandığını ve gündemlerindeki tasarıyı görüştüklerini kaydetti.

Komitede, DP Milletvekili Serdar Denktaş’ın erken seçim tarihi olarak Şubat ayını önerdiğini kaydeden Atun, komitedeki diğer milletvekillerinin ise 3 Nisan 2022 tarihinde hemfikir olduklarını kaydetti.

Atun, yasa tasarısındaki değişiklik ve tarih önerisinde son sözün Genel Kurul’da olduğunu da sözlerine ekledi.