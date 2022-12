Müjde verdi

Türkiye Cumhuriyeti (TC) Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Maliye Bakanı Alişan Şan ve Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra’ya ayrı ayrı nezaket ziyaretinde bulundu.

Bakanlar, Büyükelçi Feyzioğlu’na yeni görevinde başarılar dilerken, KKTC’yi yakinen tanıyan Feyzioğlu’nun Büyükelçi görevine atanmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirildi.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da KKTC ile her zaman gönül bağının olduğunu ifade ederek, KKTC’de görev yapacak olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Görev süresi boyunca Kuzey Kıbrıs’ın yararına olacak her türlü projeye destek olacağını da belirten Feyzioğlu, Kıbrıs Türk halkı ile her zaman iç içe olacaklarını, dostluk ve samimiyet ilişkisi çerçevesinde yeni projelere imza atacaklarını söyledi.

Büyükelçi Fevzioğlu, Sağlık Bakanını ziyaretinde, 500 yataklı yeni hastanenin temelinin atılacağını belirtti.