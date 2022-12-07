İki kişi aranıyor

Hüseyin ÇİÇEK

Akyar Sınır Kapısı’nda, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen Kapı Operasyonu sonucu bir kilo 100 gram uyuşturucu maddeyle yakalanan Ahmet Selek hakkındaki soruşturma sürüyor. Zanlı dün ek tutukluluk talebiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı. Duruşmada zanlının uyuşturucu maddeyi Güney Kıbrıs’tan aldığı ve KKTC’de bazı şahıslara teslim edeceğinin öğrenildiği açıklandı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru İbrahim Gökova, 2 Aralık 2022 tarihinde, zanlının, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne giderek, KKTC’ye uyuşturucu ithal edeceğinin belirlendiğini ve aynı gün zanlının, Akyar Giriş Kapısı’ndan giriş yaparken durdurularak alıkonduğunu anlattı. Araçta yapılan arama sonucu bir kilo 100 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu açıklayan polis memuru İbrahim Gökova, zanlının evinde de 4 gram hintkeneviri bulunduğunu anımsattı

Birilerine verecekti

Yapılan soruşturma sonucu zanlının uyuşturucu maddeyi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde Rum bir şahıstan alarak, KKTC’de bazı kişilere teslim etmek üzere ithal ettiğinin belirlendiğini açıkladı. Polis, mesele kapsamında aranmakta olan kişilerin de olduğuna dikkat çekti beklenmekte olan analiz sonuçlarının da olduğunu belirterek mahkemeden süre talep etti. Avukatın sorusu üzerine polis, şu anda mesele kapsamında iki kişinin arandığını açıkladı.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Umut Çiğdem Güzeler, zanlının, 8 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.