Antonis bunu neden yaptı

Ömer KADİROĞLU



Sadece diplomatik geçişler için kullanılan Ledra Palace Sınır Kapısı'ndan polisin dur uyarısına rağmen bariyeri yıkarak kuzeye geçen Kıbrıslı Rum Antonis Nikolaou, kısa sürede polis tarafından tutuklandı ve dün mahkemeye çıkarıldı. Nikolaou, bu eylemi neden gerçekleştirdiği konusunda herhangi bir açıklama yapmadı. Hakkında kasti hasar ve askeri yasak bölgeyi ihlal suçundan soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşmada zanlı hakkındaki iddialar aktarılarak, tutuklu yargı talep edildi.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının önceki gün saat 14.20’de araçla Ledra Palace Sınır Kapısı’ndan, KKTC’ye geçiş yapamaya çalıştığını söyledi. Polis, görevlilerin zanlıya Ledra’dan geçiş yapamayacağını izah ettiklerini ancak işlem yaptırmayarak ve “dur” ihtarına uymayarak bariyere hasar verip, olay yerinden kaçtığını anlattı. Polis memuru, zanlının saat 14.55’te Şht. Ecvet Yusuf Caddesi’nde Deniz Plaza adlı işletmenin önlerinde tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

İfade vermedi

Sınır kapısında yaşanan olayla ilgili net kamera görüntüleri ve tanıklar olduğunu belirten soruşturma memuru, alkol testi için zanlının nefes örneği vermediğini söyledi. Polis, zanlının ayrıca ifade vermediğini, dava tebliğini imzalamaktan imtina ettiğini ve olayla ilgili bir şey söylemediğini kaydetti.

Polis, herhangi bir muhaceret işlemi yapmadığı için zanlı hakkında birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal etmek suçundan soruşturma açıldığını, serbest kalması halinde yasal olmayan yollardan KKTC’den kaçma ihtimali olduğunu söyledi. Polis memuru, soruşturma bitene ve davaları hazır oluncaya kadar zanlının cezaevine gönderilmesini talep etti.

Durması için lastiklere ateş edildi

Polisin ardından söz alan Rum zanlı ise bazı iddialarda bulundu. Araçla Ledra Palace Kara Sınır Kapısından geçiş yapmak istediğini, polis memurlarının aracının etrafını sararak kendisine engel olduğunu söyleyen Antonis Nikolaou, “Bana kötü davrandılar. Bana hayvanmışım gibi davrandılar. Polis memurları bana ateş açtı” dedi. Yargıç Nil Elodie Çeliker’in sorusu üzerine polis, bariyere kasti hasar verdikten sonra durması için Antonis Nikolaou’nun aracının lastiğine ateş edildiğini ifade etti.

Askeri bölgeyi ihlal etti

Savcı Hasan Boşnak da, zanlı hakkında kasti hasar suçunun yanı sıra birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal etmekten dosya tanzim edileceğini belirtti. Zanlının ülkede gayri yasal şekilde bulunduğunu ifade eden Boşnak, serbest kalması halinde yargılanmaktan kaçması ihtimaline dikkat çekti. Zanlının ciddi bir hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceğini ifade eden Boşnak, davaları görüşülünceye kadar hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesini istedi.

Cezaevine gönderildi

Yargıç Nil Elodie Çeliker, kasti hasarın son derece ciddi bir suç olduğunu belirterek, zanlının KKTC’ye gayri yasal bir şekilde giriş yaptığını ve yargılanmaktan kaçma riskinin kuvvetle muhtemel olduğunu kaydetti. Çeliker, zanlının davaları görüşülünceye kadar bir ayı geçmemek üzere Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine karar verdi.

Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2022, 10:42