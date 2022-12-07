Rekor kırmaya devam

Gazimağusa Polis Müdürlüğü, sorumluluk sahası içerisinde asayiş ve trafik denetimleri yaptı. Polisin 4 saat süren operasyonu sonucu kontrol edilen 725 araç sürücüsünden 251’i hakkında yasal işlem yapıldı. Çeşitli nedenlerden dolayı 12 araç da trafikten men edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa Polis Müdürlüğü’nün sorumluluk sahası içerisinde, önceki gece 20.00 – 24.00 saatleri arasında asayiş ve trafik denetimleri yapıldı. Denetimler kapsamında kontrol edilen kafeler, barlar, restoranlar, marketler, gece kulüpleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde ise 725 araç sürücüsü kontrol edildi ve çeşitli suçlardan 251 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 12 araç ise trafikten men edildi.