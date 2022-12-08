‘Temeller sağlam atıldı’

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve TDP LTB Başkan adayı Mehmet Harmancı, çağdaş bir üst yapı için güçlü bir altyapıya ihtiyaç olduğu bilinciyle, güçlü bir Lefkoşa için temelleri sağlam attıklarını, geçmişten gelen birçok altyapı sorununu kalıcı şekilde çözdüklerini söyledi.

Harmancı ve kendisine eşlik eden LTB Meclis Üyesi adaylarından oluşan ekip, dün okullara yönelik ziyaretleri kapsamında Gülen Güzler Anaokulu, Türk Maarif Koleji, Fazıl Plümer Anaokulu, Esin Leman Lisesi’ni ziyaret etti.

Okul ziyaretlerinde eğitimcilere sekiz buçuk yılı kapsayan hizmet süresinde Lefkoşa için yapılanlar yanında yeni dönemde hayata geçirilmesi hedeflenen projeleriyle ilgili bilgi de aktaran Harmancı, “Göreve geldiğimizde herkesin bildiği üzere çok ağır şartlar vardı. Bugüne baktığımızda ise tüm krizleri atlatabilmeyi başarmış bir LTB vardır. Bu bizim açımızdan gurur vericidir. Artık daha dirençli bir belediyeye sahibiz” dedi.

Başkent Lefkoşa’nın 2022-2026 vizyonunu hazırladıklarını belirten Harmancı, “Çağdaş bir üst yapı için güçlü bir altyapıya ihtiyacımız olduğu bilinciyle, güçlü bir Lefkoşa için temelleri sağlam attık, geçmişten gelen birçok altyapı sorununu kalıcı şekilde çözdük” diye konuştu.

