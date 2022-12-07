İkisi de tutuklandı

Lefkoşa’da trafik kontrolleri esnasında şüpheli görülen aracın sürücüsü Ngonidzashe Augusto’nun üzerinde yapılan aramada 2 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlının evinde de arama yapıldı ve 7 gram daha uyuşturucu bulundu. Arama esnasında Augusto’nun evinde tespit edilen Tinotenda Tendekai Michael Maksikira’nın park halindeki aracı da kontrol edildi. Yapılan aramada 2 gram daha uyuşturucu bulunurken, gözaltına alınan 2 zanlı dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada iddialar aktarılarak, zanlılar hakkında tutukluluk talep edildi.

Olguları aktaran polis, 5 Mayıs 2022 tarihinde saat 10.50 sıralarında Lefkoşa’da gerçekleştirilen trafik denetimleri esnasında Ngonidzashe Augusto’nun kullanımında bulunan LB 827 plakalı aracın şüpheli vaziyette tespit edilerek alıkonulduğunu belirtti.

Polis, zanlının üzerinde yapılan kontrolde tasarrufunda yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını söyledi. Polis, zanlının Gönyeli adresindeki ikametgahında mahkeme emri ile yapılan aramada 7 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını anlattı. Polis, arama esnasında zanlının ikametgahında tespit edilen Tinotenda Tendekai Michael Maksikira’nın ET 616 plakalı aracında yapılan kontrolde 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu bulunarak emare alındığını söyledi. Polis, zanlı Maksikira’nın uyuşturucu maddeyi zanlı Augusto’dan aldığının belirlendiğini anlattı. Zanlılar hakkında başlatılan soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, 3 gün tutukluluk talep etti.

Talebi değerlendiren mahkeme, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.