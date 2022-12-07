Vergi indirimi  talep ediliyor

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu bünyesinde oluşturulan ‘Motosiklet Eylem Komitesi’ yeniden sokaklara dökülecek. Geçtiğimiz eylül ayında vergi indirimi talebiyle eylem yapan motosikletliler, 17 Aralık'ta Lefkoşa'da toplanacak. Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu Başkanı İbrahim Önderoğlu, "Motosiklet Komitesi, yaklaşık 10 bin motosiklet tutkunu insanımızı temsil etmektedir. Verilen sözlerin tutulmasını istemek en doğal hakkıdır" dedi. Motosiklet Komitesi açıklaması ise şöyle:

“Motosiklet tutkunlarını temsil eden kurum olarak, tek bir sosyal medya çağrısı ile Eylül Ayı'nda gerçekleştirdiğimiz eylemle, bin motosiklet kullanıcısını, Lefkoşa caddelerinden gururla geçirmeyi başarmıştık. Motosikletliler camiası, kurumu, kulübü, sporcusu, eğitmeni, esnafı, bireysel sürücüsü ile bir arada olmayı, iki tekerden gelen kardeşlik ruhunu bir arada tutmayı, ilkesel olarak benimsemektedir. Karakteri düzgün, dikkati yolda, çevresine duyarlı, ülkesine sevdalı tüm motosiklet tutkunları, Eylül ayında kendisine verilen ‘vergide indirim’ sözünün hayata geçmesini beklemektedir. Söz uçar yazı kalır. Söz uçar ama videolar durur. Seçim derdiniz bitmeyecek. Ama bizim satın alma gücümüz, tasarruf yapmamız, okul parası, market masrafı derdimiz olmaya devam edecek. Popülizmi bırakalım, sözümüzü tutalım."

