Ciddi bir eksiklik

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Belediye Başkan adayı Sadık Gardiyanoğlu, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası’nı ziyaret etti.

Gardiyanoğlu ziyarette yaptığı açıklamada, Lefkoşa Türk Belediyesi Sağlık Birimi’nin yasal zemininin hala yapılmadığına ve başka bir birim altında hizmet verdiğine işaret ederek, birimde ciddi eksiklikler ve sıkıntılar bulunduğunu söyledi.

Ancak buna rağmen Sağlık Birimi çalışanlarının büyük bir şevkle çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Gardiyanoğlu, görev yapan hemşirelerin kadro sorunlarının aşılmasının yanı sıra, bir doktorun görevlendirilmesi ve bir de araç tahsisine ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Başkent olmasına rağmen Lefkoşa’nın özellikle engelliler için büyük eksiklikler içerdiğinin altını çizen Gardiyanoğlu, “Lefkoşa’daki temel sorunları trafik, çevre ve sosyal sorunlar olarak üçe ayırmak lazım” dedi.

82 mahalle 82 park

“Bir başkan adayı olarak değil de bir baba, bir ebeveyn olarak ifade etmek isterim ki en büyük sıkıntımız dijital bağımlılıktır” diyen Gardiyanoğlu, mahallelerde çocukların arkadaşlarıyla zaman geçirecekleri park eksikliğini ortadan kaldırmak adına “82 mahalle 82 park” projesini bir yılda hayata geçireceğini söyledi.

KAMU-SEN’i ziyaret etti

Öte yandan Gardiyanoğlu, sivil toplum örgütlerine başlattığı ziyaretler çerçevesinde

KAMU-SEN’i ziyaret etti.

“Genel Başkan Metin Atan ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya gelen Gardiyanoğlu, Lefkoşa’nın sadece bir belediye olarak değil, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin başkenti olduğu algısıyla anılması gerektiğini ifade etti.

