Kuzey Kıbrıs’ta durum vahim

Kuzey Kıbrıs’ta son bir yıllık enflasyon rakamı yüzde 120 olarak açıklandı. En yüksek artış ise yüzde 209 ile eğlence ve kültür sektöründe oldu. Bunu yüzde 154 ile lokanta ve oteller, yüzde 133 ile ulaştırma ve yüzde 123 ile gıda ürünleriyle alkolsüz içecekler izledi.

KKTC Merkez Bankası’nın yayınladığı bültene göre; Haziran 2022 ayı itibarıyla sosyal sigortalara kayıtlı çalışan sayısı 117 bin 390 olarak belirlendi. Bu rakamın 47 binini ‘çalışma izinliler’, gerisini ise KKTC vatandaşları oluşturuyor.

Merkez Bankası, 2022 yılının III. Çeyrek Bülteni verilerine göre; 2022 yılının üçüncü çeyreğinde enflasyon, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında bir önceki aya göre sırasıyla yüzde 5,21, yüzde 3,31 ve yüzde 3,08 olarak gerçekleşti.

2022 yılının üçüncü çeyreğinde, bir önceki yılın aynı ayına göre yıllık enflasyon Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında sırasıyla yüzde 116,56, yüzde 118,18 ve yüzde 120,32 oldu.

2022 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın Aralık ayına göre ise enflasyon Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında sırasıyla yüzde 64,93, yüzde 70,38 ve yüzde 75,64 olarak gerçekleşti.

2022 yılı Eylül ayı sonunda yıllık fiyat artışının en yüksek olduğu harcama gruplarını sırasıyla, yüzde 209,52 ile eğlence ve kültür, yüzde 154,8 ile lokanta ve oteller, yüzde 133,4 ile ulaştırma ve yüzde 123,39 ile gıda ve alkolsüz içecekler kalemleri oluşturdu. 2022 yılı Eylül ayı sonu itibarıyla önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 49,60 ile en düşük artışı yaşayan kalem haberleşme oldu.

Aktif sigortalı sayısı 2020’de düştü, 2022’de yükseldi

2020 yılında tüm dünyayı etkileyen Covid-19 salgını nedeniyle toplam aktif sigortalı çalışanların sayısında yaşanan düşüş 2022 yılı itibarı ile artmaya ve salgın öncesi rakamlara yaklaşmaya başladı. Covid-19 salgını öncesinde 119 bin 568 olan kayıtlı çalışan sayısı, 2021 yılı Ocak ayına gelindiği zaman 105 bin 945’e gerilerken, 2022 yılı Haziran ayı itibarıyla 117 bin 390 seviyesine yükseldi. Aynı dönemde çalışma izinli toplam sigortalı çalışan sayısı yüzde 23 artarak, 38 bin 340’dan 47 bin 147’e, KKTC vatandaşı çalışan sayısı ise 67 bin 605’ten 70 bin 243’e yükseldi.

2020 yılında 50 bin 271 olan toplam çalışma izinli sigortalı sayısı, 2022 yılı Haziran ayı itibarı ile 47 bin 147’ye geriledi. Çalışma izinli sigortalı sayısındaki bu değişimde en büyük pay Türkiye Cumhuriyeti uyruklu sigortalıların sayısındaki değişimden kaynaklandı. 2020 yılı başında 33 bin 767 olan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu sigortalı sayısı, 2021 yılında 24 bin 711 kişiye gerilerken, 2022 yılında ise yüzde 27,9 artarak 31 bin 613’e yükseldi. Aynı dönemde diğer ülke vatandaşı sigortalı çalışanların sayısı ise 16 bin 504’ten 13 bin 629’a geriledi ve sonrasında 15.534’e yükseldi.