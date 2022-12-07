Vatandaş usandı

Ömer KADİROĞLU- Hüseyin ÇİÇEK

Dikmen Belediyesi’ne bağlı Dağyolu köyü sakinleri, Gazimağusa’nın bazı bölgelerinde yaşayanlar ve Güvercinlik halkı yollardaki çukurlardan, aşınmış asfaltlardan, bitmeyen kazı çalışmalarından bıktı.

Gazimağusa’da uzun süredir devam eden kanalizasyon çalışmaları nedeniyle kazılan bazı yollar halen daha asfaltlanmadı. Maraş bölgesi, Kunter Güven Hastanesi’nin arkası ve Kocatepe Sokakta yol çalışması yapıldı ancak aylardır asfaltlanmadı. Bazı yollarda ise çukurlar oluşurken, asfaltları aşındı. Asfaltsız yollardan dolayı her yağmurda yollar çamur deryasına dönüşürken, Diyalog muhabirine konuşan vatandaşlar, kazılan bazı yerlerin yeniden kazıldığını ve yolların kapatıldığını belirtti. Vatandaşlar, özellikle Maraş bölgesinde birçok yerde yolların asfaltlanmadığını ifade etti. Çukurlar nedeniyle araçlarında arızalar olduğunu dile getiren vatandaşlar, bunun yanı sıra lastiklerinin de mahvolduğunu söyledi.

Hastane yolu delik deşik

Güvercinlik köyünde de bölge halkı çukur yollardan dolayı dert yanıyor. Güvercinlik kavşağı ile Tenten kavşağı arasında bulunan yol köstebek yuvasına döndü. Söz konusu yol, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne gidiş güzergahı olarak kullanılırken, araçlar güçlükle ve sallanarak ilerliyor. Yolun durumu vatandaşın tepkisine neden olurken, “Sağlıklı insanlar dahi bu yolda giderken rahatsız olur”dedi.

Dağyolu sakinleri isyan ediyor

Dikmen Belediyesi’ne bağlı Dağyolu (Fota) köyü sakinleri de yollardan dolayı şikayetçi. Köye giden ve ulaşım noktasında kısa olması nedeniyle tercih edilen yolun bakımsızlığından dolayı yetkililere sitem eden Dağyolu sakinleri, 2016 yılında dökülen yeni asfaltın bir yıl geçmeden eski halinden daha kötü bir noktaya geldiğini dile getirdi. Bölge halkı, yolun sağlam bir şekilde yeniden yapılmasını talep ederken, çukurlar ve kopan asfalt parçaları nedeniyle zor duruma düştüklerini; hem araçlarının zarar gördüğünü hem de trafik güvenliğinin tehlikeye girdiğini dile getirdi. Yaklaşık 5 yıldır çukurlarla dolu yoldan geçmek zorunda kalan köylüler “Ne arabalarda ne de lastiklerde hayır kaldı” diyerek yolun en kısa sürede yapılmasını istediklerini söyledi. Bölge halkı ayrıca, şu an tek aracın bile güçlükle seyahat ettiği yolun iki aracın rahatça geçebileceği bir şekilde yeniden yapılmasını talep ederken, yetkililere çağrı yaptı.



Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2022, 10:46