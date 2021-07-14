Mumu polis söndürdü

Suna ERDEN

Girne’de aldığı ihbar üzerine harekete geçen narkotik ekipleri önce gün bir eve baskın yaptı.

Yapılan baskında Nijeryalı Oluwamyuja Soremi bir adet uyuşturucu sigarayla yakalandı.

Yapılan soruşturmada baskın yapılan evin sadece 3 günlüğüne doğum günü partisi için kiralandığı, zanlının asıl adresinin Gönyeli olduğu tespit edildi.

Gönyeli’deki evde yapılan aramada uyuşturucu bulunurken, İsaac Ogunseye isimli şahıs da tutuklandı.

İki zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, duruşmada ifadelerinde uyuşturucu maddeyi doğum günü partisinde bir şahıstan aldıklarını söyledikleri aktarıldı.

Soruşturmayı yürüten polis, 12 Temmuz 2021 tarihinde Girne’de Oluwamyuja Soremi’nin kaldığı eve yapılan baskında içerisinde uyuşturucu olan sarma bir adet sigara bulunduğunu söyledi.

Zanlının gözaltına alındığını belirten polis, Girne’deki evin üç günlüğüne kiraladığını, Soremi’nin asıl adresinin Gönyeli’de olduğunu tespit ettiklerini açıkladı. Polis, zanlının Gönyeli’deki evine gidildiğini; İsaac Ogunseye’in elinde uyuşturucu sigarayla tespit edildiğini aktardı. Polis, evde yapılan aramada Soremi’nin yatak odasında 5 miligram, Ogunseye’nin odasında ise 3 gram uyuşturucu bulduklarını açıkladı.

Polis memuru, zanlıların ifadelerinde geçtiğimiz cumartesi günü doğum günü partisi için ev kiraladıklarını, orada tanımadıkları bir şahıstan hintkeneviri aldıklarını söylediklerini aktardı.

Polis, ele geçirilen uyuşturucuların Devlet Kimya Laboratuvarına gönderileceğini, aranan bir şahıs olduğunu ifade ederek, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.