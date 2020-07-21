Paris’e gidecek

AB’nin Türkiye’ye karşı yeni yaptırımlar uygulaması konusunda Fransa ile Almanya’nın farklı yaklaşım göstermesi ve bu konunun önümüzdeki Eylül ayında düzenlenecek özel toplantıda ele alınmasına karar verilmesi nedeniyle Güney Kıbrıs dikkatini, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Fransa seyahatine yoğunlaştırdı.

Fileleftheros haberi “Türkiye-AB İlişkileri Zor Bulmaca… Fransa ve Almanya’dan Türkiye’ye Karşı Yeni Önlemler Konusunda Farklı Yaklaşımlar… Lefkoşa Anastasiadis’in Paris Seyahatine Yatırım Yapıyor” başlık ve spotlarıyla manşete çekti.

Haberde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in son 24 saattir yaptığı temasların, Fransa ile Almanya’nın Doğu Akdeniz bölgesindeki durumun riskini anladığı ancak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Almanya Başbakanı Angela Merkel’in AB’nin ne yapması gerektiği konusunda birbirinden farklı yönlerde hareket ettiğini gösterdiği kaydedildi.

Gazete, Macron ile Merkel’in, Türkiye’nin AB’deki ortakları Güney Kıbrıs ile Yunanistan’a karşı “meydan okumalarının” nasıl göğüslenmesi gerektiği konusunda birbirinden farklı yönlerde hareket ederken, “çok daha kolay ve tarafsız bir mesele” diye nitelediği Libya konusunda bile birbirinden farklı yaklaşımlar içerisinde olduklarına dikkat çekti.

Habere göre, bu nedenle Güney Kıbrıs, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in önümüzdeki hafta Paris’e yapacağı seyahate çok önem veriyor. Anastasiadis-Macron görüşmesine, Fransa’nın bölgeyle ilgili niyetleri ve Macron’un Türkiye’nin hareketleri konusunda ne kadar kararlı olduğu ortaya çıkacağından Rum Yönetimi bu görüşmeye çok yatırım yapıyor.