Müzeler gezildi

Alayköy İlkokulu’ndan 60 öğrenci, öğretmenleriyle birlikte Yakın Doğu Oluşumu Müzelerini ziyaret ederek, 15 Nisan Dünya Sanat Günü öncesinde kültür sanatla dolu bir gün geçirdi.

Alayköy İlkokulu öğrencilerinin ziyareti ile birlikte son iki ayda Yakın Doğu Oluşumu müzelerini ziyaret eden öğrenci sayısı da 900’ü aşmış oldu. KKTC’deki okullarda eğitim gören öğrenciler ilerleyen günlerde de sanatın ilham veren gücüyle daha yakından tanışmaya devam edecek.

Öğrenciler, sanat, kültür ve bilim dolu saatler geçirdi!

50 binin üzerindeki sanat eseriyle sadece Kıbrıs’ın değil bölgenin en büyük çağdaş sanat müzesi olan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ni ziyaret eden öğrenciler, 14 Türk topluluğuna mensup sanatçıların eserlerinden oluşan zengin bir resim ve heykel koleksiyonunu yakından inceledi.

Surlariçi Şehir Müzesi’ni de ziyaret eden çocuklar, Kıbrıs’ın kültürel kimliğini ve tarihini yansıtan pek çok koleksiyonun yanı sıra müze tavanlarında resmedilen Osmanlı İmparatorluğu’nun Lefkoşa’yı fethi, İngilizlerin Larnaka’ya gelişi gibi çeşitli tarihi olayları da hayranlıkla incelediler.

