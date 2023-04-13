Siyaset dibe vurdu

Suna ERDEN

Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi (CMIRS) tarafından yapılan araştırmanın sonuçlarına göre; toplum en çok polis, yargı ve finansal kurumlara güven duyuyor. En az güven duyulan kurumlar ise sırasıyla siyasi partiler, medya ve sendikalar oldu.

Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi’nin (CMIRS) Mart 2023’e ilişkin anket sonuçları açıklandı. Merkez tarafından 500 kişi ile telefon anketi şeklinde, her 3 ayda bir gerçekleştirilen çalışmaya göre; en çok güven duyulan kurumların hukukla ilgili kurumlar olduğu, en az güven duyulan kurumların ise siyasi olduğu görüldü.

Eylül 2020’de Cumhurbaşkanlığına güven puanı 3,17 iken Mart 2023’te 2,25’e düştü. Hükümete güven puanı 2020’de 2,50, 2023 Mart ayında ise 2, 17 oldu.

Meclise güven puanı da 2020’de 2,46 iken, 2023 Mart ayında 2,16’ya geriledi.

Siyasi partilere olan güven oranı da oldukça düştü. Partilere güven puanı 2020’de 2,11 iken, 2023 Mart ayında 1,87 oldu.

Sendikaların 2020’de 3,70 olan güven puanı 2023’ün Mart ayında 2,11’e geriledi. Medyaya olan güvenin de sarsıldığı görüldü. 2020’deki medyaya güven puanı 2,88 iken, 2023 Mart ayında 1,97’ye düştü.

Polise olan güven oranı ise değişmedi. 2020’de 3,31 olan güven puanı 2023’te de aynı kaldı.

En az güven duyulan kurumlar

1. Siyasi Partiler

2. Medya

3. Sendikalar

En çok memnun olunan kurumlar

1. Polis

2. Yargı

3. Finansal kurumlar

En az memnun olunan kurumlar

1. Medya

2. Hükümet ve Sendikalar

3. Ombudsman

En az puan sağlık ve eğitime

Demokrasi ve İyi Yönetim Barometresi altındaki başlıkların tümünün puanı 5’in altında aldı. Sağlıktan eğitime, demokrasinin işleyişinden gelir dağılımına 13 başlık altındaki tüm hususlar geçerli not alamadı.

Kuzey Kıbrıs Demokrasi ve İyi Yönetim Barometresi sonuçları şöyle:

1. İnsan Hakları: 4.30

2. Demokrasinin İşleyişi:4.18

3. Gelir dağılımında adalet: 3.85

4. Ayrımcılığa uğramadan yaşama: 4.02

5. Kanun önünde herkesin eşit olması: 4.09

6. Bizleri yönetenlerin hesap verebilirliği: 3.72

7. Devlet yönetiminde alınan kararların şeffaf olması: 4.10

8. Barış ve huzur ortamı: 4.52

9. Kültürel ve sanatsal faaliyetlerin yaygınlığı 4.44

10. Düşünce ve İfade özgürlüğü:4.22

11. Eğitim:3.68

12. Sağlık:3.02

13. Çevre koruma:3.70

Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2023, 09:45