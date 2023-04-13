Sınırı aştı

Yasal sınırın üzerinde seçim harcaması yapan Nikos Hristodulidis ceza ile karşı karşıya.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, seçim kampanyasında yaptığı ve tamamının kaynağı bağış olan harcamanın, yasal sınırın üzerinde olduğu için ceza ödeyebileceği bildirildi.

Alithia “Yeni Seçilen Başkan Cezayla Karşı Karşıya” başlığıyla birinci sayfasından aktardığı haberinde, Hristodulidis’in kampanya dönemi aldığı bağış ve yaptığı harcamaları dün yayınladığını yazdı.

Habere göre, yasal mevzuata göre kampanya döneminde yapılan harcamaların bir milyon Euro'yu aşmaması gerekirken, Hristodulidis'in 1 milyon 19 bin 356 Euro harcayarak yasal sınırı 12 bin 356 Euro aştı.

Adayların, gelir gider durumlarını seçimlerden sonraki iki ay içerisinde Yüksek Seçim Kurulu’na, Yüksek Seçim Kurulu’nun da bu verileri denetim için Sayıştay Başkanlığına iletmek zorunda olduğu kaydedilen haberde, harcama yasal tavan sınırının üzerine çıkılmışsa, Yüksek Seçim Kurulu’nun ceza kestiği bilgisi verildi.

Cezanın, yasal tavan sınırının üzerine çıkılan miktar kadar olduğunu belirtilen haberde, Hristodulidis’in, Yüksek Seçim Kurulu kararıyla ödemesi beklenen ceza miktarının 19 bin 356 Euro olacağı kaydedildi. Yasaya göre, kampanya dönemi denilirken, seçim tarihinden önceki 6 ay kastediliyor. Bu dönemden önce yapılan harcamalar kampanya giderlerinden sayılmıyor. Adayların kampanya döneminde aldığı finansman, prosedürün kritik parçalarından birini oluşturuyor.

Gazete, Hristodulidis’in kampanya döneminde rakipleriyle girdiği televizyon tartışmalarında, siyasi partilerden tek kuruş finans almadığını vurguladığı açıklamaları hatırlattı.

Hristodulidis’in Hellenic Bank Limasol şubesindeki hesabına 27 Temmuz 2022 tarihinde Columbia Shipmanagement Ltd’den 200 bin Euro yatırıldığına ilişkin haberlere de değinilerek, bu paranın, Hristodulidis’in beyan ettiği harcamaya dahil olup olmadığının bilinmediğini çünkü bahse konu dönemin, Hristodulidis’in beyan etmek zorunda olmadığı bir dönem olduğunu ekledi.