Topraklara  can verecek

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Türkiye'den getirilen suyun Mesarya Ovası'nda tarım arazileri ile buluşmasıyla, kuraklık sorununun ortan kalkacağı ve tarımsal ürün çeşitlerinin artacağını söyledi.

Bakan Oğuz, Türkiye tarafından yapımına başlanacak Orta Mesarya Ovası Sulaması İletim Hattı Yapımı 2. Kısım Projesi ile ilgili AA muhabirine değerlendirmesinde, Mersin'den deniz altından boru hattıyla getirilen suyun ülkenin en büyük ovasına ulaştırılacağını kaydetti.

Bugüne kadar Türkiye'den getirilen sudan daha çok içme ve bireysel kullanımda faydalanıldığını belirten Oğuz, bu suyun tarım alanlarına verilmesi için projenin ilk kısmının tamamlandığını, Mesarya Ovası'ndaki tarım alanlarına ulaştırılması için iletim hattı inşaatına başlanacağını dile getirdi.

KKTC'nin kurak iklime sahip olması nedeniyle Mesarya Ovası'nda sadece tarımsal kuraklığa dayanıklı tarım yapıldığına dikkati çeken Oğuz, "Türkiye'den getirilen suyun Mesarya Ovası'nda tarım arazileri ile buluşmasıyla birlikte, kuraklık sorunumuz ortadan kalkacak ve tarımsal ürün çeşidimiz artacak. Bunun yem üretimi ve meralardan dolayı hayvancılığa da olumlu etkisiyle süt ve peynir üretiminde de artış bekliyoruz. Anadolu'nun suyu KKTC'de kuraklığa çare olacak." diye konuştu.

468 milyon liralık ekonomik katkı

Mesarya Ovası'ndaki tarım arazilerinin suya kavuşmasının devamında, KKTC'nin tarımsal üretiminin artmasıyla doğru orantılı olarak ülkenin tarım ürünleri ihracatının artacağına inandıklarını kaydeden Oğuz, aynı zamanda ithal ettikleri bazı tarım ürünlerinin azalmasıyla yurt dışına giden milyonlarca doların ülkede kalacağını dile getirdi.

Kumyalı’da balıkçılarla görüştü

Öte yandan Oğuz, dün Kumyalı balıkçı barınağı ile levrek ve çipura üretimi yapan Sea World çiftliğini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Şu an ülkedeki tek aktif balık üretme çiftliği olan Sea World balık çiftliğinin ülkedeki çipura ve levrek ihtiyacının yaklaşık yüzde 90’ını sağladığını kaydeden Oğuz, tesisin yıllık kapasitesinin yaklaşık 500 ton olduğunu söyledi.

Sea Word sorumlusu Yıldırım Kosifoğlu da 2016 yılından bu yana çipura ve levrek üretimi yaptıkları tesisin kapasitesini artırma yönünde çalışmaları olduğunu belirtti.

