Gerilim tırmanıyor

Esengül AYKAÇ

Son iki haftadır eylemde olan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu çalışanları önceki gün yapılan “İşe geri dönün ”çağrısına cevap vermedi.

Bakanlar Kurulu’nun grev yasağına rağmen eyleme devam eden El-Sen arızalara müdahale etmezken, dün ülke genelinde kesintiler yaşandı.

Kıb-Tek Genel Müdürü Dalman Aydın, eylemde olan personelin arızalara müdahale etmemesi durumunda uzun süreli elektrik kesintilerinin yaşanmaya devam edeceğini söyledi. Kıb-Tek yönetiminden personele eylemi sona erdirme çağrısı yaptıklarını ifade eden Aydın, “Hiç kimseden geri dönüş olmadı. Gerekli işlemleri mevzuat çerçevesinde başlatacağız” dedi.

Aydın, kısıtlı ekiple arızalara müdahale etmeye çalıştıklarını ifade ederek, şunları aktardı:

“El-Sen’e bağlı personel arızalara müdahale etmiyor. Bizler de kısıtlı olan ekibimizle belli başlı bölgelere müdahale etmeye çalıyoruz. Fakat tadilat, bakım ve onarım işlemleri yapılmadığı için uzun süreli elektrik kesintiler yaşanıyor. Sendika santrallerle ile ilgili herhangi bir müdahale yapmazsa uzun sürekli elektrik kesintileri devam edecek.”

Santrallerdeki son durumla ilgili de bilgi veren Aydın, “İki tane buhar tribünümüz. Bir tanesinin bakım ve onarımının yapılması gerekiyor. Diğeri ise devre dışı kaldı. Sendika arızlara müdahale etmiyor ve üretim konusunda da sıkıntılar yaşanıyor” ifadelerini kullandı.

İşlemler başlatılacak

Kıb-Tek yönetiminden personele eylemi sona erdirme çağrısı yaptıklarını kaydeden Aydın,” Hiç kimseden geri dönüş olmadı. Gerekli işlemleri mevzuat çerçevesinde başlatacağız” dedi.

Kıb-Tek yönetimi, eylemde olan personele işe geri dönmeleri çağrısı yapmış, uymayanlar hakkında işten atılma dahil işlem başlatılacağını bildirmişti.

Foto>dalman

EL-Sen Başkanı Cesurer, ne pahasına olursa olsun sonuca ulaşana kadar eyleme devam edeceklerini söyledi ve şunu ekledi:

‘Tarih bizi yazacak’

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Çağlayan Cesurer, çalışanların tehditle, baskıyla sindirilmeye çalışılmasına yönelik girişimlerin her zaman olduğunu ifade etti. Çağlayan Cesurer, ülke için gailesi olanların günlerdir sokakta olduğunu söyledi. Cesurer, tarihin "bu onurlu mücadeleyi yazacağını" ifade etti. Cesurer, “Bu ülkenin geleceğini tek bir şirketin eline bırakmayacağız, ne pahasına olursa olsun sonuca ulaşana kadar da buralarda olacağız” dedi.

“Yetkililerle yapılan görüşmelerden sonuç çıkmazsa sonraki hamleniz ne olacak” sorusu üzerine Cesurer, El-Sen Yönetim Kurulunun ve üyelerin ne yapılması gerektiğine birlikte karar vereceğini söyledi.

Ülke genelinde elektrik konusunda ciddi sıkıntılar yaşandığını, bundan da mutluluk duymadıklarını ifade eden Cesurer, “Bu ülkenin sorunu, hiçbir şeye gerek kalmadan, 5 dakikada çözülebilir. ‘Yasa geri çekildi’ dersiniz, oturursunuz, süreci doğru şekilde yönetirsiniz” diye konuştu.





