Nefes kesen operasyon

Hüseyin ÇİÇEK

Aldığı ihbari değerlendiren Gazimağusa Narkotik Polisi, Vadili ile İnönü köyleri arasında bir aracın önünü keserek durdurdu. Polis, araçtan indirdiği Hannan Kösenli isimli zanlının üzerinde 8 adet, araçta ise 29 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Polis, ayrıca 10 gram toz haline getirilmiş uyuşturucu hap de ele geçirdi.

Hakkındaki soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru İbrahim Gökova, 26 Aralık’ta zanlının tasarrufunda uyuşturucu olduğuna dair bilgi aldıklarını ve aynı gün 15.40’ta, zanlının aracı ile Vadili ile İnönü köyleri arasında seyir halindeyken tespit edildiğini söyledi.

Aracın önününn kesilerek durdurulduğunu ve zanlının araçtan indirildiğini belirten polis, üzerinde 8 adet, araçta ise naylon poşet içerisinde 29 adet MDMA türü uyuşturuculu hap bulunduğunu açıkladı. Polis, yine araç içerisinde toz halinde 10 gram MDMA bulunduğunu da kaydetti.

Soruşturmanın sürdüğünü bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Mahkeme zanlıların 7 gün tutuklu kalmasına emir verdi.