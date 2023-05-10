Nerede, ne iş yaptığını bilen yok 

Gönyeli’de sabaha karşı pencereden sokağa doğru kusarken dengesini kaybederek düşen Takudzwa Arnold Gada, Lefkoşa Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Polis, zanlının tutuklanma sebebini açıklayarak, mahkemeden soruşturma amaçlı süre istedi.

Polis, 6 Mayıs 2023 tarihinde 06.00 sıralarında Gönyeli’de apartman dairesinin penceresinden istifra etmeye çalıştığı sırada dengesini kaybedip düşen Takudzwa Arnold Gada’nın (E-26) yaralandığını ve hastanedeki tedavisinin ardından “KKTC’de ikamet izinsiz bulunma” suçundan tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının 2 bin 38 gündür kaçak olduğunu ve soruşturmanın devam ettiğini söyleyerek, 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti. Polis, bu süre içerisinde zanlının kaçak bulunduğu zaman diliminde ülkede ne yaptığının araştırılacağını açıkladı.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlı hakkında talep edilen süreyi onayladı.