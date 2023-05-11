Son oyunlar oynanacak

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatrolarının “Kuş Albay” oyunu 19 Mayıs’ta, “Bekçi ile Postacı” ise 20 Mayıs’ta sezonun son temsillerini yapacak.

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’ndan verilen bilgiye göre, Hristo Boytchev’in yazdığı ve İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçısı, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatrosu yönetmeni Hakan Elmasoğlu’nun yönettiği “Kuş Albay” oyunu, 19 Mayıs Cuma gecesi Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezinde saat 20.00’de 2022-23 sezonunun son temsilini yapacak.

Yazarın 1996 yılında Bosna Savaşı sırasında yazdığı özgün bir kara mizah örneği olan “Kuş Albay”, Balkan dağlarında belirsiz bir yerde ilacın, çarşafın, doğru dürüst yiyecek ve giyeceğin bile olmadığı manastırdan bozma bir psikiyatri kliniğinde geçiyor.

Yönetmen yardımcılığını Zehra Evliya’nın yaptığı oyunda, Deniz Aslım, Pınar İnandım, Zehra Evliya, Ali Şaşkara, Nazım Bayraktaroğlu, Cansev Gürsoy, Mehmet Samer ile Diren Özdoğan rol alıyor.

Lodavica Cima-Gabriella Clima’nın yazdığı, Derya Yıldırım’ın oyunlaştırdığı, Ruhsan Ankay Kısa’nın yönettiği “Bekçi ile Postacı” adlı çocuk oyunu ise 20 Mayıs Cumartesi saat 15.00’te Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezinde, seyirciye açık ve ücretsiz olarak sahnelenecek.

Bestelerini Alp Alptürk’ün yaptığı oyunda, dekor ve kostüm tasarımı Fatma Bender, ışık tasarımı Mustafa Kral, afiş tasarımı ise Barış Argus’a ait.