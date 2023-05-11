Yoğun hazırlık var

Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos Güney Kıbrıs’ın 2026’nın ilk yarısında AB dönem başkanlığını üstlenecek olması nedeniyle Avrupa Konuları Müsteşarlığı kuracaklarını açıkladı.

Haravgi’nin “AB Dönem Başkanlığı Işığı Altında Bir Müsteşarlık Daha Tezgâhta… Kombos: 2026’daki Kıbrıs Dönem Başkanlığı 2012’dekinden Daha Başarılı Olsun” başlıklı haberine göre Kombos, 2026’nın ilk yarısında, 2012’dekinden çok daha başarılı bir dönem başkanlığı yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Rum Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada 2024’e özellikle vurgu yaparak 2024’ün hem Güney Kıbrıs’ın AB üyeliğinin hem de Barış Harekâtı’nın 50’nci yıldönümü olacağına dikkat çeken Kombos “Kıbrıs sorununun çözülmesi Kıbrıs’ın geniş bölgedeki rolümüzü daha iyi geliştirmek için perspektifleri açar, ancak AB içerisinde tek konulu olmamayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Kombos, Güney Kıbrıs’ın rolünün oldukça yükselmiş olduğuna işaret ederek, “Bölge devletleri Kıbrıs’ı, görüş ve tezlerini AB içerisinde ifade edebilecekleri bir unsur olarak görürken, biz de Kıbrıs sorunu dışında, Ukrayna gibi uluslararası meselelerde tezler ortaya koyuyoruz” dedi. Güney Kıbrıs’ın 2026’nın ilk yarısında AB dönem başkanlığı yapacağını hatırlatarak, bu vesileyle, dönem başkanlığını devralmadan öne bir Avrupa Konuları Müsteşarlığı ihdas etmeyi planladıklarını anlattı.

Üçlü işbirliği önemli

Konstantinos Kombos, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail üçlü işbirliklerinin yanı sıra ABD ile işbirliğinin gidişatının sorulması üzerine, üçlü işbirliklerinin, Güney Kıbrıs’ın “nüfuzunu güçlendiren, diplomatik çabalarını ayak izini büyüten” bir çaba olduğunu, dolayısıyla üçlü işbirliklerini genişletmeye çalışacaklarını anlattı.