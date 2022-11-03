Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa’nın Rum kesimindeki merkezi cezaevinde işkenceyle öldürülen 41 yaşındaki Kıbrıslı Türk Tansu Çıdan, dün Güzelyurt’ta toprağa verildi. Çıdan’ın eşi, ceset üzerinde yaralar ve çiziklerin olduğunu, gözünün morardığını ve burnunun kırıldığını belirtirken, annesi İlmiye Çıdan bu durumu “vahşeti gördük” sözleriyle yorumladı.

Diyalog’a yaptığı açıklamada oğlunun 3 gün süreyle işkenceye tabi tutulduğunu, Rum cezaevi yönetiminin bunu görmezden gelemeyeceğini belirten İlmiye Çıdan, bu konuyu yargıya taşıyacaklarını söyledi. Çıdan, yargıya başvurma konusunda KKTC hükümetinin kendilerine yardımcı olmasını istedi.



Ailesinin feryatları yürek dağladı

Tutuklu bulunduğu Rum merkezi cezaevinde dövülerek öldürülen Kıbrıslı Türk Tansu Çıdan dün son yolculuğuna uğurlandı.

Çıdan, Güzelyurt Fatih Camisi’nde kılınan öğle namazının ardından Yuvacık Mezarlığı’nda defnedildi.

Çıdan’ın cenazesinde ailesinin ve sevenlerinin gözyaşları ve feryatları yürekleri dağladı.



Vahşet görmezden gelindi

Tansu Çıdan’ın annesi İlmiye Çıdan, Diyalog Gazetesi’ne açıklamalarda bulunarak yargı yoluyla haklarını arayacaklarını söyledi.

Çıdan, “Dava açacağız. Yetkililerle görüşmek istiyoruz. Birkaç gün sonra görüşeceğiz. “Vahşeti yaşadık. Gelinim, oğlumun cenazesini gördü; burnu kırık, gözü morarmış, vücudunda yaralar ve çizikler olduğunu söyledi. Hakkımızı sonuna kadar arayacağız ve nedenini öğreneceğiz. Bu konuda hükümetten yardım bekliyoruz. Üç gün boyunca işkence yapıldı ve kimse bunu fark etmedi mi? Rum cezaevi görevlileri yaşanan vahşeti görmezden geldi” ifadelerini kullandı.



Rum kesiminden farklı açıklamalar yapıldı

Tansu Çıdan’ın cezaevinde öldürülmesinin üzerinden günler geçmesine rağmen Rum polisi net bir açıklama yapmadı.

İlk iki gün cinayette kesici alet kullanılmadığını ve Çıdan’ın vücudunda kesiklerin bulunmadığını açıklayan Rum polisi, bu kez hücrede metal parçaların bulunduğunu bildirdi. Fileleftheros gazetesi de cinayet faillerinin Çıdan’ı öldürme sebebinin henüz bilinmediğini yazdı.

Gazete haberinde, Rum Merkezi Cezaevi Müdürü Anna Aristotelus’un 1’i çavuş, 5’i gardiyan 6 cezaevi personelinin olayla ilgili açığa alındığına dair açıklamasına da yer verdi. Habere göre, Aristotelus açıklamasında ayrıca doğrudan cinayet ile ilgili olmayan konularla ilgili 4 kişinin de açığa alındığını ifade etti.