Evkaf yardım elini uzattı 

Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde 4 çocuklu bir ailenin yaşadığı kerpiç evin bir bölümü çöktü.

Pençizade Sokak üzerinde bulunan 25 numaralı kerpiç evin çökmesi nedeniyle can kaybı veya yaralanmaz olmazken, bir araç, saçtan yapılmış garaj ve su deposu hasar gördü.

Evin bir bölümünün çökmesi hem içerisinde yaşayan aileyi hem de yan taraftaki binalarda oturanları paniğe soktu.

Bölgede yıkılmaya tutmuş, tehlike arz eden onlarca kerpiç ev bulunurken, polis dün sabah yaşanan olayla ilgili açıklama yaptı.

Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre, dün sabah 06.30 sıralarında meydana olay sonrasında gerekli emniyet tedbirleri alınarak yol trafiğe kapatıldı ve belediye ekipleri tarafından temizlik çalışmalarına başlandı.

Evi yıkılan aileye yardım edilecek

Bu arada evsiz kalan 4 çocuklu aileye Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin (EVKAF) yardım edeceği belirtildi.

EVKAF’tan yapılan açıklamada, binanın yıkılmasından dolayı evsiz kalan ailenin pek çok eşyasının de enkaz altında kaldığı, Vakıflar’ın desteğiyle ailenin eşyalı bir eve taşındığı, giyecek ve yiyecek ihtiyaçlarının da karşılandığı ifade edildi.



Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2022, 10:42