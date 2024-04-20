Nijerya çetesi

Suna ERDEN

Lefkoşa’da Narkotik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen ‘Kelepçe Operasyonu’nda bir kilo hintkeneviri türü uyuşturucu ele geçirilirken, Nijerya uyruklu 3 kişi tutuklandı. Hassas terazi ve 10 bin TL uyuşturucu gelirinin de ele geçirildiği operasyonda tutuklanan Cypriacus Anthony Nzubechi, Onyeka Anthony Omeke ve Onukwube Christian Apeh dün sabah Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlıların uyuşturucu satışı yaptığına dikkat çekilirken; bunlardan bir tanesinin 2022 yılında Girne’de ele geçirilen bir kilo 500 gram ağırlığında hintkeneviriyle ilgili 2 yıldan beri arandığı açıklandı. Onukwube Christian Apeh’in bu kadar uzun süre nerede saklandığı ve kimlerle işbirliği yaptığı polis tarafından araştırılıyor.

Polisi görünce kaçmaya çalıştı

Soruşturmayı yapan polis, 18 Nisan 2024 tarihinde Küçük Kaymaklı bölgesinde şüpheli olduğu tespit edilen Cypriacus Anthony Nzubechi’nin üzerinde arama yapılmak istendiğini ancak ekipleri görünce kaçmaya çalıştığını ve kısa sürede makul kuvvet kullanılarak, tutuklandığını aktardı.

Polis, zanlının üzerinde yapılan aramada giydiği pantolonunun cebinde satışa hazır 4 ayrı folyo kağıda sarılı 5 gram ağırlığında hintkeneviri bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis, zanlının Küçük Kaymaklı’da kaldığı adresin tespit edilerek, evde ve çevresinde güvenlik önlemi aldıktan sonra arama yaptıklarını söyledi.

Polis, eve girerken, zanlı Onukwube Christian Apeh’in salonda olduğunu ancak Onyeka Anthony Omeke’nin ise hızlıca odasına giderek, kapıyı kilitlediğini açıkladı.

Uyuşturuculardan kurtulmaya çalıştı

Polis, odanın kapısının açılarak içeriye girildiğini, Omeke’nin 29 pakette 30 gram, 30 paket içinde ise 840 gram ağırlığında hintkenevirini camdan atarken, suçüstü tespit edildiğini kaydetti.

Polis memuru, Omeke’nin makul güç kullanılarak tutuklandığını, ayrıca odasında uyuşturucu satışından elde ettiğine inanılan 7 bin 200 TL’nin emare alındığını söyledi.

Polis, Cypriacus Anthony Nzubechi’ye ait yatak odasında yapılan aramada da uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 3 bin 200 TL, 100 gram hintkeneviri ile hassas terazinin bulunarak emare alındığına vurgu yaptı.

2 yıldır aranıyordu

Onukwube Christian Apeh’de uyuşturucu madde tespit edilmediğini söyleyen polis, ancak Girne’de 2022 yılında ele geçirilen bir kilo 500 gram ağırlığında hintkeneviri ve 100 gram ağırlığında sentetik cannabionid türü uyuşturucu madde meselesinden arandığını aktardı.

Satması için Nzubechi’ye verdi

Polis, sorgulanan zanlılardan Omeke’nin bir kilo uyuşturucu maddeyi 14 Nisan’da bir şahıstan aldığını, satması için bir kısmını Cypriacus Anthony Nzubechi’ye verdiğini itiraf ettiğini söyledi.

Polis, ele geçirilen maddelerin analize, sarılı olduğu paketlerin parmak izi incelemesine gönderileceğini, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 3 gün süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.

