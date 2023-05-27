Nijeryalı 6 bin kişi deport edildi

Kuzey Kıbrıs’a ‘öğrenci’ vizesiyle giriş yaptıktan sonra okula gitmeyen ve çeşitli suçlara karışan 6 bin yabancının İçişleri Bakanlığı’nın onayı ile ihraç edildiği bildirildi. Bakan Ziya Öztürkler, yakında uygulamaya girecek olan E-Vize uygulamasıyla ülkeye girişlerde daha kapsamlı bir denetimin uygulanacağını söyledi.

Öztürkler; suça karışanların deport edilebilmesi için girişlerde 150 dolarlık bir fon uygulanacağını belirtirken, gerekli görülmesi halinde bu miktarın artırılacağını ifade etti.

‘Sıfır tolerans’ ilkesi geçerli

Bakan Öztürkler, ülke güvenliğinin sağlanması, kayıtlılığın artması adına ilk günden itibaren ciddi adımlar atıldığını, sıfır tolerans ilkesi ile hareket edildiğini, ülkede suç işleyen, suça karışan yabancıların deport edildiğini ve bu sayının da 6 bine yakın olduğunu ifade etti. Bakan Öztürkler şunları söyledi: “Güvenlik Kuvvetlerimiz ve Polis Teşkilatımızın raporları doğrultusunda hareket ederek, yargı süreçleri sonucunda suça karışan, ülke huzurunu bozan kişilere karşı sıfır toleransla hareket ettik. Esasen sorunu çözecek olan bir vizyon ortaya koyduk. Bu, ülkeye girişlerde yapılacak denetimi güçlendirecek E-Vize sisteminin oluşturulmasıydı. Bugün itibariyle E-Vize sisteminin tüm yazılım aşamaları tamamlanmış ve test aşamasına geçilmiştir. E-Vize Sisteminin uygulamaya sokulması için son aşama olan tüzük çalışması da tamamlanmıştır. E-Vize Tüzüğü önümüzdeki hafta Bakanlar Kurulumuzun gündeminde olacaktır.”

“Çok hassas davranıyoruz”

Muhaceret affı ile 5 bin 600 kişinin kayıt altına alındığını, ülkelerinde suça karışmış ve organize suç çeteleri ile bağlantısı olduğu tespit edilen kişiler için yasaklı listesi hazırlanarak KKTC’ye girişlerine yasak konduğunu da hatırlatan Öztürkler, “Ülkemizin güvenliği, kamu huzurunun korunması konularında çok hassas davranıyoruz” dedi.



Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2023, 09:34