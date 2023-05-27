301’i Afrikalı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, 2022 yılında deport işlemleri için devletin kasasından 9 milyon TL harcandığını belirtti. Suçlarda artış olduğunu ifade eden Bengihan, cezaevindeki tutuklu ve mahkum sayısının 785 olduğunu aktardı. Bengihan 785 kişiden 301’inin Afrikalı olduğunu dile getirdi. KTAMS, “artan şiddet olayları, ülkeye giriş çıkışlardaki denetimsizlik nedeniyle ülkenin sorma gir hanına dönmesi ve istisnai yurttaşlıklar dağıtılması” konularından duydukları rahatsızlığı dile getirmek için İçişleri Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı. KTAMS Başkanı Güven Bengihan, kamu okullarında bazı sınıfların nüfusunun 50’ye dayandığını, apartman dairelerinde onlarca kişinin kaldığını ve cezaevindeki tutuklu ve mahkum sayısının 785 olduğunu aktardı. Bengihan, cezaevindeki tutuklu ve mahkûmların uyrukları ile ilgili bilgi de verdi. Buna göre; cezaevinde 187 KKTC, 96 çift uyruklu, 201 TC ve 301 üçüncü dünya ülkesi vatandaşı bulunuyor. "2022 yılında çoğu üçüncü dünya ülkesi vatandaşı olan kişilerin deport işlemleri için devletin kasasından 9 milyon TL harcandığı" bilgisini paylaşan Bengihan, Nisan 2023 itibarıyla "ülkede 22 bin civarında üçüncü dünya ülkesi vatandaşı olduğunu ancak 2 bin 500 civarında üçüncü dünya ülkesi vatandaşının okula gitmediğini" kaydetti. Bengihan’ın konuşmasının ardından, ülkeye "denetimsiz" giriş çıkışlarda ve "usulsüz" yurttaşlık dağıtımında “şampiyon” olduğu gerekçesiyle, İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler’e iletilmek üzere Bakanlık kapısına madalya bırakıldı.