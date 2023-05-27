Bir ayda yargı

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Doğanköy’de, narkotik polislerinin ölümünden döndüğü Tetik Operasyonu’nda tutuklanan 67 yaşındaki Bülent Tüge ile suçla bağlantılı yakalanan Ali Özdoğan ve Leyla Özdağan dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Katle teşebbüs, polisi darp, yarım kiloyu aşkın uyuşturucu ithali suçları başta olmak üzere aleyhine 8 dava getirilen Tüge tüm suçlamaları kabul etti.

Ağır ceza mahkemesinde yargılanması öngörülen zanlının davaları hazır oluncaya kadar 3 ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesi talep edildi.

Ancak polisin bu talebi mahkeme tarafından kabul görmedi. Savcılığın talebi üzerine zanlı bir ay süreyle cezaevine gönderildi.

Zanlının yanı sıra aynı operasyonda tutuklanan ancak aleyhlerine 3 suçlama getirilen Ali Özdoğan ve Leyla Özdağan 100 bin TL kefalet senediyle serbest bırakıldı.

Teminat duruşmasında olgular yeniden aktarıldı

Teminat duruşmasında olguları yeniden aktaran polis, aldıkları ihbar üzerine 5 Mayıs tarihinde Doğanköy’de Tetik Operasyonu düzenlediklerini söyledi. Polis, operasyon kapsamında Mehmet Ali Özdoğan’ın ikametgahında arama yapmaya gittiklerini açıkladı.

Polis, arama yapılacağı esnada, zanlı Bülent Tüge’ye evde veya tasarrufunda kanunsuz herhangi bir şey olup olmadığının sorulduğunu aktardı. Polis, zanlının, “Karşıdaki siyah poşette uyuşturucu var” dedikten sonra tasarrufunda bulundurduğu tabancayı narkotik ekiplerine doğrultarak, “Kimse kıpırdamasın, hepinizi vururum, benim kaybedecek hiçbir şeyim yok” dediğini söyledi. Polis, makul güç kullanılarak etkisiz hale getirilmeye çalışan zanlının bu esnada tetiğe basarak polisleri öldürmeye teşebbüs ettiğini açıkladı. Zanlının etkisiz hale getirildiğini anlatan polis, silahta yapılan incelemede şarjöründe 9 adet canlı mermi bulunduğunu belirlediklerini söyledi. Polis, Glock marka 9 mm çapındaki silahın emare alındığını belirtti. Polis memuru, evde yapılan arama sonucu, iki adet hassas terazi, 506 gram hintkeneviri (skunk), 6 gram kokain ve bir gram eroin, 23 adet canlı mermi, ayrıca uyuşturucu geliri olduğu düşünülen 25 bin 285 TL, 250 Dola, 360 Sterlin ve 325 Euro bulunduğunu bildirdi. Zanlı Tüge ile birlikte ikametgah içerisinde bulunan Mehmet Ali Özdoğan ile Leyla Özdoğan’ın da tutuklandığını belirten polis, soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

Polis, zanlı Tüge’nin gönüllü ifade verdiğini, uyuşturucu maddeyi ve silahı 7 Mayıs 2023 tarihinde Güney Kıbrıs’tan ithal ettiğini açıkladı.

Uyuşturucu etkisi altında silah çekti

Polis memuru, Ali Özdoğan’ın da ifadesinde operasyondan önce Tüge ile birlikte uyuşturucu içtiklerini itiraf ettiğini söyledi. Polis, Özdoğan’ın daha önce sadece uyuşturucu içicisi olduğunu söylediğini ancak tüm zanlıların cep telefonlarında yapılan incelemede farklı bir sonuca varıldığını açıkladı.

Polis, cep telefonunda ele geçirilen kayıtlarda uyuşturucu alışverişiyle ilgili videolar olduğunu ve bu görüntülerin incelendiğini söyledi.

Soruşturmanın büyük bir kısmının tamamlandığını belirten polis, zanlılardan Tüge’nin katle teşebbüs suçu başta olmak üzere aleyhine getirilen 8 davayı kabul ettiğini, ağır cezada yargılanacağını belirterek, 3 ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Polis, Özdoğan çiftinin ise çalışma izinlerinin iptal edildiğini belirterek, uygun bir teminat talep etti.

Savcı, Tüge’nin 3 yerine bir ay süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Talepleri değerlendiren mahkeme, Tüge’yi, bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderirken, Özdoğan çiftini 100 bin TL tutarında kefalet senediyle tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.