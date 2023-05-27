Biri AIDS hastası çıktı

Girne’de son 2 günde polis ülkede kaçak yaşam süren 6 Nijerya uyruklu şahsı tespit etti. Tespit edilen 6 kişiden birinin AIDS hastası olduğu ortaya çıktı. Söz konusu şahıs, Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde karantinaya alınırken, deport edileceği öğrenildi.

Polisin son 2 günde tespit ettiği ilk kaçak olan Emanuel Klimbu, 25 Mayıs 2023 tarihinde Girne’de kavga ve rahatsızlık verme suçundan karakola celp edilince yakalandı. Muhaceret kontrolünde Klimbu’nun 25 Haziran 2022 tarihinden beri ülkede kaçak yaşam sürdüğü ortaya çıktı. İki kaçak ise uyuşturucu operasyonu esnasında tespit edildi. Diğer 3 kaçak da polisin aldığı ihbar üzerine bir eve baskın yapmasıyla belirlendi. Ülkede kaçak yaşam süren 3 Nijeryalı şahıstan birinin AIDS hastası olduğu tespit edildi. Söz konusu şahıs, Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde karantinaya alınırken, deport edileceği öğrenildi.