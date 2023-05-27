Sürat suçu ilk sırada

Ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik denetimlerinde kontrol edilen bin 526 sürücünün 314'ü çeşitli trafik suçlardan rapor edildi, 38 araç trafikten men edildi, 2 kişi de tutuklandı.

Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre, önceki gün ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik denetimlerinde sürücülerin 155'i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmaktan, biri sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın, 5’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak ve 29’u seyir halinde cep telefonu kullanmaktan ceza aldı.