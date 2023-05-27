İki kişi tutuklandı

Suna ERDEN

Narkotik polis, aldığı ihbar üzerine Girne’de Nijerya uyruklu şahısların evine baskın yaptı. Yapılan baskında satışa hazır paketlemiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonda tutuklanan Udoka Meek Okoh ile Oscar Chinqsa Ofiegbu dün mahkemeye çıkarıldı. İki zanlının ülkeye öğrenci izni ile giriş yaptığı ancak hiç okula gitmedikleri ve kayıt yenilemedikleri öğrenildi. Udoka Meek Okoh’un 6 Eylül 2022, Oscar Chinqsa Ofiegbu’nun ise 30 Eylül 2021 tarihinden beri ülkede kaçak yaşam sürdüğü bilgisi elde edildi.

Zanlıların ifadelerinde Girne bölgesinde uyuşturucu sattıklarını itiraf ettikleri açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, aldıkları ihbar üzerine 24 Mayıs 2023 tarihinde Girne’de, zanlıların kalmakta oldukları ikametgahta, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, satışa hazır paketler haline getirilmiş yaklaşık 40 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini söyledi. Polis, sorgulanan zanlılardan Udoka Meek Okoh’un Mayıs içerisinde aranan bir şahıstan 30 gram, Oscar Chinqsa Ofiegbu’nun ise 20 gram hintkeneviri aldıklarını itiraf ettiklerini söyledi. Polis, zanlıların temin ettikleri uyuşturucu maddeyi paketi 600 liraya Girne bölgesinde birçok şahsa sattıklarını anlattıklarını açıkladı. Polis, zanlıların evinde bulunan ve uyuşturucu geliri olduğuna inanılan 800 TL’nin emare alındığını belirtti.

Zanlıların bağlantılarının araştırılacağını, kimlere uyuşturucu sattıklarına dair soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, telefon görüşmelerinin ve yazışmalarının mercek altına alınacağını ifade etti.

Polis memuru, yürütülecek soruşturma aşamasında zanlıların 7 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.