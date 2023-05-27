Utanmaz adam

Suna ERDEN

Öz yeğenine 5 yıl süreyle cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan M.E. (E-55) hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Şikayet üzerine tutuklandığında “Ben onun dayısıyım. Şefkat göstermek için kucağıma aldım ve sadece öptüm” diyerek cinsel taciz suçlamasını kabul etmeyen sanık, ağır ceza mahkemesi tarafından suçlu bulundu.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, sanığı 5 yıl hapse mahkum ederken, kararda önemli noktalara değindi. Ağır ceza heyeti, cinsel taciz suçuna, yasada öngörülen hapis cezasının 6 yılla sınırlı olduğunu belirtti ve bunun caydırıcılık açısından yetersiz olduğunu vurguladı.

Genellikle yakın çevreden biri oluyor

Heyet, gelişimini henüz tamamlamamış̧ küçük yastaki çocukların yetişkinler tarafından cinsel uyaran olarak kullanılmasının cinsel istismar olarak tanımlandığını belirtti.

Heyet, çocukların gerek bedensel gerekse ruhsal gelişimlerini tamamlamadıkları için her türlü̈ istismara açık olduklarını belirtti. Ağır ceza heyeti kararında şu hususlara değindi:

“Çocukların beyni saf ve temiz olduğundan yetişkinlerden gelen davranışları da sevgiye, ilgiye yorma eğilimindedir. Çocukların kendilerine yönelik istismarı fark etmelerinin güçlüğü yanında cinsel istismarcılar da sanıktan da görülebileceği üzere sıklıkla çocuğun çevresinden ve tanıdığı bir kişilerden oluşmaktadır. Dolayısı ile çocuğun güven ve aidiyet duyguları da sömürülerek hem bu tip fiiller gerçekleştirilmekte hem de bunların ortaya çıkarılması zorlaştırılmaktadır. Dolayısı ile çocuk istismarının önlenmesi, bildirilmesi ve fark edilmesi kavramları ciddi bir önem kazanmaktadır. Çocuk istismarına karşı ilk savunma alanı farkındalıktır. Yukarıda vurguladığımız gibi kendisine cinsel dürtülerle yaklaşıldığını fark edilebilecek durumda olmayan bir çocuğun bunu bildirmesi de beklenemez. Dolayısı ile ilk aşamada çocuğa cinsel istismara maruz kalmış olabileceğinin fark ettirilmesi gerekir.”

Azami 6 yıl

Heyet, çocukların cinsel istismarının önlenmesinde çocuk, aile ve toplum temelinde çalışmalar yürütülmesi ve bu kapsamda acilen sosyal politikalar belirlenmesi gerektiğini belirtti. Bu tip vakaların ülkede oldukça yaygın hale geldiğine dikkat çeken heyet, sanığın dayısı olduğu 12 yaşındaki çocuğun birçok kez göğüslerini ellediğini, dudaklarını öptüğünü, kendi cinsel organını tutturduğunu ve çocuğun kalçaları arasında gezdirmek suretiyle cinsel istismarda bulunduğunu belirtti.

Heyet kararına şöyle devam etti:

“İşlenen suçların vahameti ortadadır ancak yasa koyucu bu tip bir suçu 6 yıl azami ceza ile sınırlamaktadır. Bundan ötürü verilecek cezayı 6 yıl azami ceza ile sınırlandık.”

Tecavüzden farkı yok

Ağır ceza heyeti, tecavüz suçuna ise ömür boyu hapis öngörüldüğünü ifade ederek, işlenen suçların çocuk üzerinde bırakacağı psikolojik ve fiziki etkiler açısından tecavüzden nasıl bir farkı olduğunu kavramanın mümkün olmadığının altını çizdi. Heyet, bu tip suçları işleyenlerin caydırılması gerektiğini düşündüklerini ancak ön görülen cezanın bariz şekilde yetersiz kaldığını söyledi. Heyet, son olarak kararda sanığı suçlu bulup mahkum ettikleri davalardan 5 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.