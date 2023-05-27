Tatile gelmişti

Abdullah SUİÇMEZ

Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda dün sabaha karşı meydana gelen trafik kazasına Rum plakalı aracın çarptığı yaya 43 yaşındaki Engin Kuzucu hayatını kaybetti. Kuzucu’nun ülkede turist olarak bulunduğu öğrenildi.

Polisten alınan bilgiye göre; kaza saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Yönetimindeki KZG 054 plakalı araçla Lefkoşa’ya doğru seyreden Romen uyruklu Nicolae Chiru, Alayköy mevkiinde yolu karşından karşıya yaya olarak geçen Engin Kuzucu’ya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle anayolda savrulan yaya Engin Kuzucu kaza mahallinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerine giden Lefkoşa Trafik Şubesi amiri Mehmet Özatılgan ve ekibi gerekli incelemeyi yaptıktan sonra Rum plakalı aracın karakola çekilmesini sağladı. Polis, kazaya neden olan sürücü Nicolae Chiru’yu gözaltına aldı.

Sürücünün bugün mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

Su tankerinin tekerleği yerinden çıktı

Öte yandan bir başka kaza da Tatlısu-Geçitkale anayolu üzerinde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Trafik kazasında bir kişi yaralandı. Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, Muhammet Ekrem (40) yönetimindeki SJ 053 plakalı su dolu tanker ile Geçitkale istikametine doğru seyrettiği sırada üç yol mevkiine geldiğinde, araç tekerleğinin üzerinden kaçması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkıp sağ yan kısmı üzerine devrildiği bildirildi. Açıklamada, kaza sonucu yaralanan araç sürücüsünün Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavisinin devam ettiği aktarıldı.

Soruşturma sürüyor.