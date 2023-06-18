Hücrede ayıldı

Girne’de, 66 miligram alkol etkisi altında direksiyon başına geçen yabancı sürücü, önce kaldırıma, ardından trafik ışıklarına çarptı. 25 yaşındaki alkollü sürücü polis tarafından tutuklanarak, Girne Polis Müdürlüğü hücrelerine yerleştirildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün saat 05.30 sıralarında, Girne’de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde, Chıjıoke Collıns NWATU (E-25), 66 mlgr alkollü içki tesiri altında yönetimindeki UM 414 plakalı araç ile doğu istikametine doğru süratli ve dikkatsizce seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun güney kısmından dışarıya çıkıp kaldırıma, ardından da kaldırım üzerinde bulunan trafik aydınlatma direğine çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmazken, araç sürücüsü tutuklandı.