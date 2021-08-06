İnfial uyandıran iddia

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube amirliğine önceki gün giden 19 ve 14 yaşındaki iki kız kardeşin ifadesindeki iddialar adeta mide bulandırdı. İki kız kardeşin iddiasına göre, 55 yaşında olan komşuları A.Y. isimli zanlı, 2009 ile 2018 yılları arasında, kendilerine defalarca cinsel istismarda bulundu. Kız kardeşlerin iddiasına göre, iki çocuk babası zanlı, kızlar henüz çok küçük yaşlardayken cinsel istismarlarına başladı. Zanlının, küçük kızlara, cinsel organını göstermek dahil, zorla sarılıp boynundan öperek ve müstehcen yerlerine dokunarak defalarca cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi.

3 yıl sonra şikayet ettiler

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru İzlem Kasap, 4 Ağustos 2021 tarihinde, yaşları 19 ve 14 olan iki kız kardeşin, adli şubeye gelerek, 2009 ile 2018 yılları arasında, komşuları olan zanlının, defalarca, müstehcen yerlerine dokunarak cinsel istismarda bulundukları yönünde ifade verdiklerini söyledi. Polis, müşteki kızların ifadesinde, konu tarihler arasında, zanlının, yaşı büyük olan kız kardeşin arkasından sarılarak, boynundan öptüğünü ve cinsel organını müştekinin üzerine sürttüğünü, yaşı küçük olan kız kardeşe ise cinsel organını göstererek cinsel istismar suçunu işlediğini anlattığını belirtti.

Zanlı suçlamaları kabul etmiyor

Polis, zanlının suçlamaları kabul etmediğini ve yazılı dava tebliğine de “kabul etmiyorum” şeklinde cevap verdiğini aktardı. Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, zanlının, teminata bağlanmasını talep etti. Savcı Hasan Boşnak’ın sorusu üzerine polis, zanlının, emekli biri olduğunu ve 2 çocuk babası olduğunu söyledi.

20 bin TL ödedi

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Dilşah Karayel, zanlının, 20 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve KKTC vatandaşı 2 kefilin, lehinde, 100’er bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartı ile davaları görüşülünceye kadar serbest kalmasına emir verdi.