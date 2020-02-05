Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Kuzey Kıbrıs’taki seçim sürecinin ardından, CransMontana tipinde gayri resmi bir uluslararası konferans gerçekleştirileceği iddiasında bulundu.

Fileleftheros gazetesi, Rum Dışişleri Bakanının bu “değerlendirmesinin”, UNFICYP’in görev süresinin 6 ay daha uzatıldığı kararın onaylanmasına ilişkin görüşme esnasında BM Güvenlik Konseyi içerisinde hüküm süren ortamdan kaynaklandığına işaret etti.

Haberde “çoğu zaman görüşülen şeylerin, alınan karardan çok daha önemli olabileceğine” de dikkat çekildi.

Rum Dışişleri Bakanına göre, BM Güvenlik Konseyi içerisindeki görüşmelerden ortaya çıktığı görülen şeyin “müzakerelerin başlamasından değil, müzakerelerin devam etmesinden bahsedildiği” şeklinde olduğunu ileten gazete, Rum Dışişleri Bakanının bunun “müzakerelerin Ankara ve Kıbrıs Türk toplumundaki bazı çevrelerin istediği gibi sıfır noktasından yeniden başlaması değil, CransMontana’da kaldığı noktadan devam edeceği anlamına geldiğini izah ettiğini” aktardı.

Gazete Rum Dışişleri Bakanının “gayri resmi beşli görüşmenin, tüm tarafların müzakere masasına geri dönmesi ve müzakerelerin kaldığı yerden devam etmesi amacını taşıyacağını izah ettiğini” de belirtti.

Referans şartları konusunda ise “liderlerin hali hazırda referans şartlarında mutabakata vardıkları” iddiasında bulunan Hristodulidis, bunun henüz kamuoyuna açıklanmamasının sebebinin ise “BM Genel Sekreterinin bunları daha çok garantör güçlerin de katılacağı bir görüşmede ortaya koymak istemesinden kaynaklandığını” iddialarına ekledi.