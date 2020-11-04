‘Odun sobasına mı dönelim?’

Ömer KADİROĞLU

Tüp gaza bir günde 22 TL zam yapılması vatandaşları isyan ettirdi. Pandemi sürecinde alım gücünü kaybeden vatandaşlar yapılan zamlarla geçimin bir o kadar daha zorlaştığını belirterek “kış girişinde yapılan bu zamla bizleri odun sobasına mı yönlendiriyorlar?” diye sordu.



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Ne dediler…?

Aysel Ergün

“Tüp gaz bir günde 20 TL den fazla bir artış aldı. Bu konuda devlet yetkililerinin çalışmalar yaparak vatandaşın cebini rahatlatacak önlemler almasını bekliyoruz. Normalde iki ayda bir tüp alıyorduk ancak şimdi kış ayları yaklaştı ve herkesin 5 günde bir yeni tüpe ihtiyacı olacaktır. İşte o zaman insanlar olumsuz etkilenecektir. İçerisinde bulunduğumuz süreçte sadece tüp değil tüm temel ihtiyaçlar da çok fazla zamlanmıştır ve artık insanların alım gücü kalmamıştır. Satanlar serbest piyasa diyerek istediği fiyatı uyguluyor ancak bunların ciddi bir denetime ihtiyaç vardır. Önlem alınmasını istiyoruz.”

Dilek Yolaçar

“Hepimiz battık. Dolar fırladı, tüp zamlandı, alışveriş yapamıyoruz. Ben ayda iki tüp kullanıyorum ve şu anda 180 lira ödemem gerekiyor. Pandemi nedeniyle ekonomik sıkıntı çekilen bu günlerde böylesi bir zam karşısında bu kışı battaniyeye sarılıp ısınmaya çalışarak geçireceğiz. Klima açsak elektrik pahalı, odun alsak o da pahalı, tüp alsak pahalı ne yapacağımızı bilmiyorum. “

İmre Akkır

Tüpe yapılan zam kesinlikle insanları zora koyacaktır. Bu pahalılığın içerisinde zaten geçim derdine düşen vatandaşlara bir darbe de tüp gaz zammı ile vurulmuş oldu. Ben ayda üç tüp kullanıyorum. Bu konularda yetkililerden çok şey yapmasını bekliyoruz ancak hiçbir çalışma yapılmıyor. Biz bize oturup konuşuyoruz ancak sesimizi duyan olmuyor. Bu pandemi sürecinde çok insan işsiz kaldı. Temel ihtiyaçlara zam yapılmaması konusunda kararlar alınmalıdır. Yetkililerden çalışma bekliyoruz.”

Serpil Evren

“Bugün tüp gaz denildiğinde ilk aklıma gelen zamdır. Ani bir artış oldu ve hoş değildir. Kış aylarında özellikle insanların daha çok ihtiyaç duyacağı bir zamanda böylesi bir zam yapılması kesinlikle kabul edilemez. Kış aylarında çok soğuk olmadığı zaman tüp gaz kullanarak ısınıyorum. Bu konuda yetkililerden ilk önce halkı düşünerek insaflı davranmasını istiyorum. Bunca pahalılık içerisinde bir de vatandaşa bunu yüklemek doğru değildir ve alınan zam kararından geri dönülmesi gerekiyor. Yetkililerden bu konuda çözüm üretmelerini bekliyoruz.”

Derya Sertkaya

“Tüp gazın 68 TL’den 90 TL’ye çıkmasını anlamakta zorlanıyorum. Ayda bir tüp kullanıyorduk ancak şu anda insanlar tüp gaz kullanarak ısındığı için zaten zora giren ekonomiler bir o kadar daha dara girecektir. İnsanların en temel ihtiyaçlarına bu şekilde özellikle de kış aylarında düşünülmeden zam yapılması kabul edilemez. Bu konuda yetkililerin 90 TL’ye yükselen tüp gaz fiyatı ile ilgili çalışma yapmasını bekliyoruz.”

Rifat Hasdağ

“Ben Hasdağ su sahibiyim ve su fabrikasında işlerimizi tüp gaz ile döndürüyoruz. Fabrikada en büyüklerinden haftada 4 tane tüp kullanıyoruz. Tanesine 340 lira ödüyorduk şimdi 360 lira oldu. Haftada bin 200 lira gibi bir rakam ödeyeceğiz. Biz bu artışı müşterilerimize yansıtmak zorunda kalıyoruz. Bu da vatandaşların düşen alım gücünü iyice bitiriyor. Sadece tüp değil tüm temel ihtiyaçlarda zam uygulanıyor ve bu doğru değildir. Döviz yükseldi denilerek zam yapılıyor ancak döviz düştüğü zaman fiyatlar düşmüyor.”

Salahi Karova

“İçerisinde bulunduğumuz bu süreçte vatandaşların zaten alım gücü düştü ve bu yapılan zam tüm halkı olumsuz olarak etkileniyor. İnsanlar çok zor günlerden geçerken bir de böylesi zamlar onları daha da kötü duruma sokuyor. Devletin bu konuda çalışmalar yaparak gereken neyse yapması lazım. Halkın bu zamanda olsun ekonomileri düşünülerek hareket edilmelidir.”

Ali Haksun

“Tüp gaz ile ısınıyoruz ve ayda 7 tane tüp kullanıyoruz. Bu zam karşısında 600-700 lira sadece tüp için para gerekiyor. Salgın nedeniyle ekonomi zaten çökmüş durumdayken bir de bu zam karşısında vatandaş iyice kötü duruma düşüyor. Bu konuda acil önlemler alınmalı ve hükümetin hayat pahalılığını halka vermesi gerekiyor.”

Türel Ankaralı

“Bugünlerde tüp gaza yapılan artış çok fazladır. Kış geliyor ve ısınmak için tüp gaz kullanılacak zamanda bu artış insanları kötü etkiler. Zaten insanlar bu pandemi nedeniyle çok kötü günler yaşarken bir de bu zamla yaşam daha da zorlaşır. Bu konuda yetkililerin önlemler alarak halkı rahatlatacak çalışmalar yapması gerekiyor.”

Nazan Kara

“20 TL gibi bir artış halkı olumsuz etkiler. Ben sosyal yardım alan bir insanım ve yaşlı annem bir de çocuğum var. Aldığım para belli ve bu zamanda bu parayla geçinmek çok zor bir hal aldı. Şu anda kış geliyor, havalar soğumaya başladı ve ısınmak için de tüp gaza ihtiyacımız olacakken zam yaptılar. Pandemi nedeniyle zaten insanlar zor bir süreçten geçiyorken bir de en temel ihtiyaçlara yapılan zamlar bizleri zorluyor. Herkes elini vicdanına koyarak hareket etmelidir. Yetkililerden bir önlem almalarını bekliyoruz.”