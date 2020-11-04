Yolculuk yarım kaldı

Hüseyin ÇİÇEK

Kuzey Kıbrıs’ta üniversite eğitimi için bulunan Kamerunlu 6 öğrenci kaçak bir şekilde Güney Kıbrıs’a gitmek üzereyken suçüstü yakalandı.

Gazimağusa’ya bağlı Beyarmudu köyünde yakalanan Moris Mudo Molar, Aboubakar Bangouru, Amstrong Akam Ndum, Fatoumata Summoh, Aminata Keita ve Kaditou Bangorou dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmaya çıkarılan zanlılar öğrenci olduklarını ancak paraları bittiği için güneye gitmek istediklerini öne sürdü. Zanlılar, “Elimizde kalan tüm parayı bizi güneye götürecek şahsa verdik” iddiasında bulundu.

Gitmek için beklerken yakalandılar

Dörtyol Polis Karakolu’nda görevli polis memuru İbrahim Bulut, önceki gece, Beyarmudu köyündeki ilkokulun bahçesinde, şüpheli Afrikalı şahısların olduğuna dair ihbar aldıklarını söyledi.

Polis, zanlıların, ellerinde valizler ile okul bahçesinde tespit edildiklerini aktardı.

Bulut, zanlıların gözaltına alındığını, ifadelerinde tanımadıkları bir şahısla, para karşılığında güneydeki mülteci kamplarına gitmek için anlaştıklarını itiraf ettiklerini açıkladı. Polis, zanlıların bir şahıs aracılığı ile ilkokulun bahçesine getirildiklerini, hava karanlık olduğu için sabahı beklediklerini söylediklerini aktardı.

Polis, zanlıların ifadelerinde öğrenci olduklarını, az paraları kaldığı için güneydeki mülteci kamplarına girmek istediklerini anlattıklarını söyledi.

Polis memuru Bulut, meseleyle ilgili aranan şahıs ve alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Paramız bitti, gidecektik

Polisin ardından söz hakkı verilen zanlılar öğrenci olduklarını ancak paraları bittiği için güneye gitmek istediklerini öne sürdü. Zanlılar, “Elimizde kalan tüm parayı bizi güneye götürecek şahsa verdik” iddiasında bulundu.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlıların ilk etapta 3 gün süre ile tutuklu kalmalarına emir verdi.