Lefkoşa’da meydana gelen olayda eski kız arkadaşını tehdit ettiği iddia edilen üniversite öğrencisi Batuhan Mülazımoğlu şikayet üzerine tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı.

Zanlının ilişkileri olduğu dönemde kendisini aldattığı gerekçesiyle eski kız arkadaşını özel fotoğraflarını sosyal medyada yaymakla tehdit ettiği belirtildi.

Zanlının tehditlerinde ‘Kıbrıs'ı sana dar edeceğim, elimde bir sürü şeyin var Instagram’da paylaşacağım’ sözlerini kullandığı ifade edildi.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının 26 Nisan 2022 tarihinde saat 19.15 sıralarında Küçük Kaymaklı bölgesindeki bir apartmanın önünde ilişkileri döneminde kendisini aldattığı gerekçesiyle eski kız arkadaşı İ.B. ile tartıştığını söyledi.

Zanlının tartışma esnasında eski kız arkadaşına hitaben ‘Namussuzsun’ dediğini aktaran polis,

akabinde ‘Bekle Kıbrıs'ı sana dar edeceğim, elimde bir sürü şeyin var Instagram’da paylaşacağım, tüm Kıbrıs'a yayacağım, kork benden" sözleriyle tehdit ettiğini açıkladı. Polis, zanlının onuruna zarar getirmekle tehdit ettiği eski kız arkadaşının şikâyeti üzerine tutuklandığını söyledi.

Polis, soruşturma yapıldığını, olayla ilgili bir tanık ifadesi temin edildiğini açıkladı. Polis, zanlının ifadesinde ‘Evet ona namussuzsun dedim, çünkü beni aldatmıştı, bende fotoğraflarımızı Instagram’da paylaşacağımı söyledim" diyerek, itirafta bulunduğunu belirtti.

Polis, zanlının cep telefonunun da emare alındığını, DATA incelemesi yapılacağını söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini ifade eden polis, zanlının araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, 5 bin TL nakit teminat yatırması şartı ile zanlıyı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı. Ayrıca davası bitinceye kadar zanlının yurt dışına çıkışı da yasaklandı.