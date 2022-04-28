Kaynağı araştırılıyor

Girne’de aldığı ihbarı değerlendiren polis, 2 bin 250 Dolar ve 50 Euro tutarında sahte para ele geçirdi. Sahte dolarların 22 adet 100’lük, bir adet 50’lik banknottan oluştuğu belirtildi. Bir adet de 50 banknotluk Euro ele geçirilirken, suçla bağlantılı Halil Görçen ile Bülent Şahut isimli şahıslar tutuklandı.

Bülent Şahut’un üzerinde 50 Dolar ve 50 Euro bulunduğu, Halil Görçen’in evinde ise 22 adet 100’lük Dolar tespit edildiği açıklandı.

Zanlılar mahkemeye çıkarılarak, haklarında 2 gün tutukluluk emri alındı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru, 26 Nisan 2022 tarihinde aldıkları bilgide Bülent Şahut isimli zanlının tasarrufunda sahte para olduğuna dair ihbar aldıklarını söyledi.

Polis, gece saat 23.00 sıralarında zanlının Girne’de tespit edilerek, gözaltına alındığını belirtti.

Polis, zanlının üzerinde yapılan aramada bir adet sahte 50 dolar ile bir adet sahte 50 Euro’luk banknot bulunduğunu ifade etti.

Polis memuru, MB26725871A seri numaralı bir adet 50’lik dolar ile ZD1449408208 seri numaralı bir adet 50 Euro’luk banknotun emare alındığını, zanlının suçüstü tutuklandığını açıkladı.

Polis memuru, zanlından yapılan soruşturma sonucu suçla bağlantılı Halil Görçen’in de Girne’de tespit edilerek, gözaltına alındığını belirtti.

Polis, Halil Görçen’in ikametgahında arama yapıldığını, LG04727792 seri numaralı 22 adet 100'lük dolar bulunarak emare alındığını söyledi.

Her iki zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını, alınacak ifadeler olduğunu, sahte paraların piyasaya sürülüp sürülmediğine dair araştırma yapacaklarını belirten polis, ilk etapta zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi değerlendirerek, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Polisten sahte para uyarısı

Bu arada Polis Basın Subaylığı sahte para uyarısı yaptı.

Seri numarası ZD1449408208 olan 50’lik Euro banknotun, seri numarası MB26725871A olan 50’lik ABD Doları banknotun ve seri numarası LG04727792 olan 100’lük ABD Doları banknotunun daha önceden piyasaya sürülme ihtimali ne işaret edilerek, para alım-satımı ve dövizle iş yapan kişilerin dikkatli olunması istendi.

Polis, şüpheli görülen kişilerin en yakın polis merkezine bildirilmesi çağrısı yaptı.