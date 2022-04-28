Tutuklu yargılanacak

Suna ERDEN

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir casinoya sahte Alman kimliği ile giriş yapan ve poker masasında kağıtları keçeli kalemle işaretleyerek hile ile 8 bin 600 Euro kazanan Vidmantas Batakis hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme zanlının tutuklu yargılanmasına emir verdi.

Soruşturmayı yapan polis, 21 Nisan 2022 tarihinde Lefkoşa'da faaliyet gösteren bir casinoya giden Vidmantas Batakis’in Martin Berg adına düzenlenmiş sahte Almanya kimlik kartını girişte görevli çalışana verip tedavüle sürdüğünü söyledi.

Polis, Batakis’in oyun oynamak için sahte kimlikle kayıt yaptırdıktan sonra poker masasına oturduğunu açıkladı. Polis, zanlının yanında getirdiği keçeli kalem ile oyun kartlarının köşe kısımlarını çizip işaretlediğini belirtti. Polis, zanlının oyun sırasında işaretlenmiş kartlar sayesinde 8 bin 600 Euro parayı hile ile aldığını söyledi.

Polis, zanlının 23 Nisan 2022 tarihinde yine aynı casinoya gittiğini yine hile yaptığı esnada fark edildiğini açıkladı. Polis memuru, casino çalışanlarının oyunu durdurup kendilerini aradığını, olay yerine giden ekiplerin zanlıyı gözaltına aldığını belirtti.

Polis, zanlının üzerinde yapılan aramada yeşil renk keçeli kalem bulunduğunu söyledi. Zanlının işaretlediği kartların da tespit edilerek emare alındığını ifade eden polis, Vidmantas Batakis’in tasarrufunda olan sahte Alman kimliğinin de bulunduğunu açıkladı. Polis, zanlının hile ile kazandığı

8 bin 600 Euro parayı dolara çevirdiğini ve bunun karşılığı olan 6 bin 350 Dolar’ın bulunarak emare alındığını dile getirdi.

Polis, hırsızlık ve sahte resmi evrak tedavüle sürme suçlarını işleyen zanlının yasal statüsü olmadığını da belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkemeye zanlıyı bir ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderdi.