Mağusa kapısını açın artık

Ömer KADİROĞLU

Pandemi koşullarının tamamen kaldırılması sonrasında kara sınır kapılarından geçişlerde ciddi artışların olduğu; özellikle Metehan ve Lokmacı’da aşırı yoğunluk yaşandığı görülüyor. Güneyden kuzeye geçişlerin artması sayesinde çarşının canlandığına dikkat çeken esnaf, bunun daha da artabilmesi için yeni kapılara ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor.

Diyalog aracılığıyla KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum lideri Nikos Anastasiadis’e çağrıda bulunan esnaf, Mağusa kapısının bir an önce açılmasını istedi. Kıbrıs’ta çözüme ulaşılabilmesi için iki toplum arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğine dikkat çeken esnaf, yeni kapı açmanın tam zamanı olduğunu söylüyor.

Ne dediler…?

Hüseyin Kurt

“Gerek Metehan’da gerekse Lokmacı Sınır Kapısı’nda zaman zaman yoğunluk yaşanıyor ve insanlar zorlanıyor. Lefkoşa’da en az iki kapının daha açılması gerekiyor, çünkü güneyden gelenlerin ülke ekonomisine önemli katkıları var. Lefkoşa’da araçlı geçişler için sadece Metehan’ın olması uzun kuyruklar oluşmasına neden oluyor. Lokmacı Kara Sınır Kapısı’nda da izdiham yaşanıyor. Rumlar ve turistler perişan olmamak için kuzeye geçmek istemiyor. Yetkililerden beklentimiz geçişlerin rahatlatılması açısından daha fazla kapının açılmasıdır.”

Faysal Dağdelen

“Arasta bölgesinde şimdilerde güzel bir hareketlilik vardır. Havaların düzelmesi ile buralarda insan görmeye başladık. Lokmacı Kara Sınır Kapısı’nın Arasta esnafına diğer tüm kapıların da ülke ekonomisine önemli katkısı vardır. Mevcut kara sınır kapılarında zaman zaman yoğunluk yaşanıyor.

Bu yoğunluk yeni kapılar açarak rahatlatılabilir. Ledra Palace Sınır Kapısı araçlı geçişlere açılmalıdır. Yaya geçişleri için Surlariçi bölgesinde bir kapı daha açılabilir. Yeni kapıların açılmasıyla daha çok Rum ve turist geleceğinden ekonomik anlamda daha iyi olacaktır.”

Mustafa Yüksekbaş

“Arasta bölgesinde son zamanlarda güzel bir insan kalabalığı var. Bu kalabalığın çarşıya artıları oluyor. Kapılardaki test zorunluluğu kalkınca daha fazla gelişler oldu. Ancak Metehan ve Lokmacı sınır kapılarında yoğunluk yaşanıyor. Bu yoğunluğun rahatlatması gerekiyor. Kapılarda yaşanan kalabalık çok rahat çözülebilir. Mevcut kapılardaki görevli sayısının arttırılması ve yeni kapıların açılması ile çok çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Yeni istihdamlar yapılarak açılabildiği kadar kapı açılmalıdır. Güneyden geçen Rumlar ve turistlerin çarşıya ve esnafa katkısı olduğu için kapılardaki yoğunluğa bir an önce çözüm bulunmalıdır.”

Samet Gölgesiz

“Arasta bölgesinde son zamanlarda hareketlilik yaşıyoruz ve daha iyi olacağına inancım vardır. Zaman zaman sınır kapılarında yoğunluk yaşanıyor. Bu nedenle geçişler daha fazla rahatlatılmalıdır. Lefkoşa’da araçlı ve yaya geçişleri için yeni kapılar açılmalıdır. Daha fazla kapı açılır ve daha az prosedür uygulanırsa herkes için daha iyi olacağına inanıyorum. Yetkililerden ülke ekonomisine önemli katkısı olan kara sınır kapılarının arttırılması için adım atmalarını bekliyoruz. “

Özkay Ertayfur

“Arasta’da güzel bir hareketlilik var ve şimdilik satışlarımız çok iyi. Birkaç gündür bir canlılık yaşıyoruz. Lokmacı ve Metehan sınır kapılarında zaman zaman yoğunluk yaşanıyor. Turistlerin bıkmaması için geçişlerin rahatlatılması gerekiyor. Baf, Mağusa ve Bandabulya kapılarının açılması ile hem o bölgelerdeki esnaf daha çok iş yapacak hem de mevcut kapılardaki yoğunluk azaltacak. Daha fazla kapının açılması demek ülke esnafının rahatlaması ve ekonominin canlanması demektir. Personel yetersiz ise münhal açılarak bu sorun çözülebilir. Yeni kapılar açılsın ki ekonomide bir hareketlilik yaşanabilsin.”