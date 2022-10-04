Öfkesine yenildi

Lefkoşa’da meydana gelen olayda eşini darp ettiğini iddia edilen Ahmet Berrak şikayet üzerine tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının eve getirdiği misafirleri istemediği gerekçesiyle eşiyle tartıştığı belirtildi. Zanlının önce araç içerisinde ardından evde eşini darp ettiği ifade edildi.

Soruşturmayı yapan polis memuru, zanlının 1 Ekim 2022 tarihinde 13.30-13.50 saatleri arasında eve getirdiği misafirleri istemediği gerekçesiyle eşiyle araç içerisinde tartıştığını söyledi. Polis, zanlının eşini önce araç içerisinde darp ettiğini belirtti. Polis memuru, eşinin kafasına ve sırtına vuran zanlının eve gittiklerinde de darba devam ettiğini açıkladı.

Polis, zanlının evde eşinin saçını çektiğini, sırtına ve eline vurduğunu ifade etti.

Polis memuru, olayın ardından zanlının tutuklandığını, darp edilen kadının da Lefkoşa devlet Hastanesinde doktor kontrolünden geçirilerek vücudunda darp ve cebir izi olduğu yönünde rapor temin edildiğini söyledi.

Polis, gerekli soruşturmanın yapıldığını, zanlının benzeri sabıkası bulunmadığını söyleyerek, davaları görülünceye kadar uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, 5 bin TL tutarında nakit teminat yatırması ve bir kefilin 50 bin TL'lik kefalet senedi imzalaması şartlarıyla zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.