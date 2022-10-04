Seferberlik başlatılacak!

Başbakan Ünal Üstel, hükümet olarak hedeflerinin ülkede var olan sorunlara çözüm üretmek, halkın refah ve mutluluğunu artıracak adımlar atmak olduğunu kaydetti.

Hükümetlerinin ülkede yıllardır kangrenleşmiş olan sorunların üzerine giderek, bunlara çözümler üretme konusunda kararlı olduğunu ifade eden Üstel, ülkenin, insanların menfaati her neyi gerektiriyorsa, Anavatan Türkiye ile işbirliği içerisinde yapmaya devam edeceklerini vurguladı.

Üstel yeni yasama döneminin başlaması nedeniyle yazılı açıklama yaptı ve yeni yasama döneminin ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin daha da kökleşip gelişmesi için yılmadan çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Üstel, şunları ifade etti:

“Dünyada da etkisinin artık çok açık bir şekilde hissedildiği küresel finansal ve ekonomik bir kriz yaşanmaktadır. Bu krizin etkilerinin ülkemizde en asgari düzeyde hissedilmesi için hükümetimiz ne gerekiyorsa onu yapacaktır. Halkın alım gücünün korunması ve ülke ekonomisinin gelişmesi konusunda hükümetimiz adımlar atmaya devam edecektir. Dünyada yaşanan gelişmelere paralel olarak ülkemizin her alanda zor bir dönemden geçtiğinin bilinci ile hareket ediyoruz. Politikalarımızı bu bilinçle üretiyoruz. Ülkemizin mukayeseli avantajlarını öne çıkararak küresel bir krizin yaşandığı bu dönemde ülkemizdeki ekonomik faaliyetlerin devam etmesini ve ekonominin büyümesini sağlamaya çalışıyoruz. Zaman aslında toplumsal seferberlik, birlik ve beraberlik zamanıdır”.

Ülke genelinde var olan alt yapı eksikliklerini gidermek gerektiğinin bilinci ile Anavatan Türkiye ile yeni projeleri hayata geçireceklerini belirten Üstel, yeni yasama yılının başlaması ile birlikte hizmet seferberliğini başlatacaklarını vurguladı.

