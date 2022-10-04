Önce yargı sonra deport

Ülkede uzun süredir kaçak yaşam süren Pakistanlı Khaled Sameer Khaled Omar ve Arbab Tarıg, bir kavga olayı ile ilgili yapılan soruşturma esnasında tespit edildi. İfadeleri alınmak üzere karakola çağrılan Omar’ın 30 Eylül 2020, Tarıg’ın ise 20 Nisan 2021 tarihinden beri ülkede izinsiz kaldıkları belirlendi.

İki zanlı dün mahkemeye çıkarılarak, teminata bağlandı.

Soruşturmayı yapan polis, 2 Ekim 2022 tarihinde saat 13.30 sıralarında soruşturma amaçlı Lefkoşa Adli Şube’ye çağrılan Arbab Tarıg ve Khaled Sameer Khaled Omar’ın muhaceret izinlerinin kontrol edildiğini söyledi. Polis, yapılan kontrolde Omar’ın 30 Eylül 2020, Tarıg’ın ise 20 Nisan 2021 tarihinden beri ülkede izinsiz kaldıklarının belirlendiğini açıkladı. Polis, her iki zanlının da Pakistan vatandaşı olduğunu belirtti. Polis memuru, zanlıların ülkede yasal bağı bulunmadığını ifade ederek, teminata bağlanmalarını talep etti.

Mahkeme, zanlıların bir ayı aşmamak üzere cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.