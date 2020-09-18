Biri çocuk 3 kişi yaralandı

banner453

Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda dikkatsiz seyreden sürücü önündeki araca çarpınca kazaya neden oldu

Biri çocuk 3 kişi yaralandı
banner432
banner480

Onur ULAĞ
Lefkoşa-Güzelyurt anayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında biri 3 yaşında çocuk 3 kişi yaralandı. Kaza, Erkin Omurtak(49) yönetimindeki aracın 3 yaşındaki çocukla yolculuk yapan Özge Özgür Bayır (40) aracına arkadan çarpması sonucu gerçekleşti. 
Kaza sonucu her iki aracın sürücüsü ile 3 yaşındaki Yiğit Özge Bayır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. 
Yaralıların müşahede altına alındığı belirtildi. 

Elektrik direğine çarptı

banner477
Polisten verilen bilgiye göre; kaza dün saat 19.00 sıralarında Lefkoşa-Güzelyurt anayolu üzerinde meydana geldi.
Yönetimindeki araçla Lefkoşa’dan Güzelyurt’a doğru dikkatsizce seyreden Erkin Omurtak, Yılmazköy kavşağı yakınlarına geldiği sırada, aynı yöne doğru önünde KD 937 plakalı aracıyla seyreden Özge Özgür Bayır’ın kullandığı araca arkadan çarptı.  
Çarpmanın etkisiyle yolun solundan çıkan KDE 937 plakalı araç, elektrik direğine çarparak tarla içerisinde durdu.
Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ve KD 937 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Yiğit Özge Bayır ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından müşahede altına alındı.  

Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2020, 10:25
Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

banner478
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Crans Montana’da son söz buydu
Crans Montana’da son söz buydu
  1. TÜRKİYE

banner471

banner459

banner465

banner460