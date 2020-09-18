Biri çocuk 3 kişi yaralandı

Onur ULAĞ

Lefkoşa-Güzelyurt anayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında biri 3 yaşında çocuk 3 kişi yaralandı. Kaza, Erkin Omurtak(49) yönetimindeki aracın 3 yaşındaki çocukla yolculuk yapan Özge Özgür Bayır (40) aracına arkadan çarpması sonucu gerçekleşti.

Kaza sonucu her iki aracın sürücüsü ile 3 yaşındaki Yiğit Özge Bayır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların müşahede altına alındığı belirtildi.

Elektrik direğine çarptı



Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2020, 10:25

Polisten verilen bilgiye göre; kaza dün saat 19.00 sıralarında Lefkoşa-Güzelyurt anayolu üzerinde meydana geldi.Yönetimindeki araçla Lefkoşa’dan Güzelyurt’a doğru dikkatsizce seyreden Erkin Omurtak, Yılmazköy kavşağı yakınlarına geldiği sırada, aynı yöne doğru önünde KD 937 plakalı aracıyla seyreden Özge Özgür Bayır’ın kullandığı araca arkadan çarptı.Çarpmanın etkisiyle yolun solundan çıkan KDE 937 plakalı araç, elektrik direğine çarparak tarla içerisinde durdu.Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ve KD 937 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Yiğit Özge Bayır ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından müşahede altına alındı.