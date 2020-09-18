Crans Montana’da son söz buydu

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü̈ Hami Aksoy 2017 Crans Montana’da yapılan Kıbrıs Konferansı’nda tüm fırsatların Kıbrıs Rum tarafınca tepildiğini kaydederek Türkiye’nin de bundan sonra yeni bir müzakere sürecinde artık federasyon temelinde konuşmayacağını söylediğini kaydetti.

Aksoy, bu söylemi hem Türkiye’nin hem de konferans kapanmadan Cumhurbaşkanı Akıncı tarafından dile getirdiğini belirtti.

Bir soru üzerine KKTC basınına mülakat veren Aksoy, Kıbrıs Konferansının başarısızlığa uğramasının sebebinin Rum tarafının Türk tarafının eşitliğini tanımaması olduğunu ifade ederek Rum tarafının doğal gazda olduğu gibi refahı Kıbrıs Türk halkıyla paylaşmak istemediğini söyledi.



Aksoy, 50 yılı aşkın müzakere sürecinde, federal çözümle ilgili tüm ayrıntıların görüşüldüğünü belirterek, şunları söyledi:“Bundan sonra bize göre federasyonla ilgili konuşacak hiçbir şey kalmamıştır. Siyasi eşitliğin kabul edildiğine dair öne sürülen tüm unsurlar muğlaktır. İçi boştur. Üstelik Crans Montana’dan bu yana geçen sürede Rum Yönetimi, doğal kaynakların paylaşımı konusunda da olumlu en ufak bir adım atmamıştır.Bu durumda yeni bir müzakere süreci başlaması söz konusu olduğu takdirde, her şeyden önce diğer seçeneklerin ele alınması icap eder. Bizim söylediğimiz de budur.”