Turgut’un itirafı

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’ye bağlı Kumyalı köyünde komşusunun 13 yaşındaki kızına tecavüz ettiği gerekçesiyle önceki gün gözaltına alınan Turgut Ağcabay (29) dün tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının geçtiğimiz Nisan ayından beri kız çocuğu ile cinsel ilişki yaşadığını itiraf ettiği belirtildi.

Olayın ise kızın babasının şüphelenmesiyle ortaya çıktığı öğrenildi. Kızının durumundan şüphe eden babanın bazı sorular sorduğu ve T.A. ile cinsel ilişki yaşadığını öğrenmesi üzerine polise başvurduğu kaydedildi.

Polis: Zanlı suçunu kabul etti



Soruşturmayı yapan polis memuru Osman Gökalp, zanlının 2020 yılı Nisan ve Eylül ayları arasında, Kumyalı ile Mehmetçik arasında bulunan ormanlık alanda, kendi aracı içerisinde, kız çocuğu ile birçok kez cinsel ilişkiye girdiğini söyledi.Olayın 16 Eylül 2020 tarihinde polise rapor edildiğini aktaran Gökalp, gönüllü ifade veren zanlının suçunu itiraf ettiğini söyledi.Soruşturmanın yeni başladığını ve mesele kapsamında alınacak olan ifadelerin bulunduğunu bildiren Gökalp, mahkemeden süre talep etti.Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Cantaş, hakkında “16 yaşından küçük çocuğa cinsel tecavüz”, “alıkoyma” ve “cinsel istismar” suçlarından soruşturma yürütülen zanlının ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi. Zanlı bugün yeniden mahkemeye çıkarılacak.